Мелкие капли с частицами коронавируса сохраняются дольше в воздухе, чем считалось ранее

В новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые из Венского технологического университета (Vienna University of Technology) обнаружили, что даже маленькие капли могут оставаться в воздухе намного дольше, чем ранее предполагалось.