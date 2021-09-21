Россия поставила Эрдогану ультиматум по Сирии

Фактически начавшийся штурм южной части сирийской провинции Идлиб указывает на тот факт, что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поставлено условие о бескомпромиссном отводе своих войск с территории арабской республики, поскольку в противном случае российская и сирийская армия в ближайшем времени начнут штурм районов, контролируемых в настоящий момент турецкой армией.