Будьте в Плюсе

Экономист Воронкова предупредила о сезонном росте цен на фрукты и овощи

«Можно ожидать роста цен на продукты примерно на 7-8% за год», — спрогнозировала Воронкова.
RT на русском
Главный вклад в подорожание непродовольственных товаров внесут гаджеты, спрос на которые растет, а поставки некоторых китайских моделей в Россию сокращаются из-за санкций США.
РИА Новости
В результате расходы населения на смартфоны только в первом квартале текущего года выросли на треть.
РИА Новости
Непродовольственные товары за восемь месяцев с начала года уже подорожали на 5,61%.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Экономисты рассказали, что больше всего в России подорожают овощи, фрукты и бытовая электроника
К концу года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты, большая часть которых будет поступать по импорту. Среди непродовольственных товаров сильнее прочих подорожает электроника, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.
ПРАЙМ18:01

Подробнее о событии

Экономист Воронкова предупредила о сезонном росте цен на фрукты и овощи
RT на русском20:50
Экономист Воронкова предупредила о сезонном росте цен на овощи и фрукты
Российская газета19:53
Овощи, фрукты и электроника подорожают к концу года в России
ФАН18:14
Россиян предупредили о сезонном росте цен на овощи и фрукты
Москва 2419:43
Экономист Воронкова: к концу 2021 года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты
РИА Новости18:15
Финансист Воронкова: до конца года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты
Lenta.ru19:51
Экономисты рассказали, что больше всего в России подорожают овощи, фрукты и бытовая электроника
ПРАЙМ18:01

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