К концу года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты, большая часть которых будет поступать по импорту. Среди непродовольственных товаров сильнее прочих подорожает электроника, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.
На протяжении десятков лет специалисты рекомендовали сокращать количество соли в рационе, заявляя, что богатая ею диета может привести к воспалению, повышенному кровяному давлению и сердечному приступу.
Фактически начавшийся штурм южной части сирийской провинции Идлиб указывает на тот факт, что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поставлено условие о бескомпромиссном отводе своих войск с территории арабской республики, поскольку в противном случае российская и сирийская армия в ближайшем времени начнут штурм районов, контролируемых в настоящий момент турецкой армией.
В новом исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые из Венского технологического университета (Vienna University of Technology) обнаружили, что даже маленькие капли могут оставаться в воздухе намного дольше, чем ранее предполагалось.
Компания Cargill начала привлекать американских фермеров к участию в новой программе регенеративного сельского хозяйства, которая платит им за улучшение состояния почвы и положительные экологические результаты, включая оплату за тонну связанного углерода.