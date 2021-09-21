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Экономист Воронкова предупредила о сезонном росте цен на фрукты и овощи

К концу года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты.
РИА Новости
"Рост цен на продукты по итогам года составит 7-8%.Главный вклад в подорожание непродовольственных товаров внесут гаджеты", - рассказала Воронкова.
Московский Комсомолец
Рост цен в России мог быть к настоящему времени и выше, считает директор Центра макроэкономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Евгений Балацкий.
News.ru
В результате расходы населения на смартфоны только в первом квартале текущего года выросли на треть.
РИА Новости

Подробнее о событии

Экономист Воронкова предупредила о сезонном росте цен на фрукты и овощи
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