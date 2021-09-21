RT на русскомЭкономист Воронкова предупредила о сезонном росте цен на фрукты и овощиК концу года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты.РИА Новости"Рост цен на продукты по итогам года составит 7-8%.Главный вклад в подорожание непродовольственных товаров внесут гаджеты", - рассказала Воронкова.Московский КомсомолецРост цен в России мог быть к настоящему времени и выше, считает директор Центра макроэкономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Евгений Балацкий.News.ruВ результате расходы населения на смартфоны только в первом квартале текущего года выросли на треть.РИА НовостиЧитать далееСвернутьФАНФАНРоссийская газетаРЕН ТВЯкутия DailyiReactorВечерняя МоскваТелеканал 360°Life.ruПодробнее о событииЭкономист Воронкова предупредила о сезонном росте цен на фрукты и овощиRT на русском20:50Финансист Воронкова: до конца года ожидается сезонный рост цен на овощи и фруктыLenta.ru19:51Россиян предупредили о сезонном росте цен на овощи и фруктыМосква 2419:43Экономисты рассказали, что больше всего в России подорожают овощи, фрукты и бытовая электроникаПРАЙМ18:01Самое цитируемоеЭкономист Воронкова: к концу 2021 года ожидается сезонный рост цен на овощи и фруктыРИА Новости18:15Овощи, фрукты и электроника подорожают к концу года в РоссииФАН18:14Экономист Воронкова предупредила о сезонном росте цен на овощи и фруктыРоссийская газета19:53Показать ещёОценить252Поделиться