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Экономист Воронкова заявила, что США не смогут «отменить» начавшуюся дедолларизацию

У доллара остается запас прочности, но отменить дедолларизацию США не в силах.
Российская газета
Риски, связанные с привязкой мировой валютной системы к доллару, формирование новых значимых международных финансовых центров признаются и международными финансовыми институтами, говорит экономист.
ПРАЙМ
Экономист отметила, что долю юаня и других валют в своих резервах увеличивают большинство центробанков в мире, а расчеты между странами все чаще осуществляются в национальных валютах.
Российская газета
Недаром в число основных резервных валют в 2016 году включен китайский юань, австралийский доллар и канадский доллары рекомендованы МВФ для формирования международных резервов.
ПРАЙМ

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Доцент РЭУ Воронкова заявила, что США вряд ли смогут отменить начавшуюся дедолларизацию
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Эксперт Воронкова: у доллара остается запас прочности, но спасти «одновалютный» мир США не в силах
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