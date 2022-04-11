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Экономист Воронкова заявила, что США не смогут «отменить» начавшуюся дедолларизацию

У доллара остается запас прочности, но отменить дедолларизацию США не в силах.
Российская газета
Риски, связанные с привязкой мировой валютной системы к доллару, формирование новых значимых международных финансовых центров признаются и международными финансовыми институтами, говорит экономист.
ПРАЙМ
За год — с 4 квартала 2020 года по 4 квартал 2021 года прирост доли юаня в мировых валютных резервах составил почти 24% при росте совокупного показателя на 1,8%.
ПРАЙМ
Недаром в число основных резервных валют в 2016 году включен китайский юань, австралийский доллар и канадский доллары рекомендованы МВФ для формирования международных резервов.
ПРАЙМ

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Экономист Воронкова заявила, что США не смогут остановить глобальный отказ от доллара
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