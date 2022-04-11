«Роскосмос» собирается предложить дружественным странам пуски на ракетах, оставшихся после разрыва сотрудничества с британской компанией OneWeb, на льготных условиях, заявил «РИА Новости» генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Япония в свете ситуации на Украине включила в список дополнительных санкций российские Сбербанк и Альфа-банк, их активы будут заморожены, а транзакции с ними запрещены, говорится в пресс-релизе японского МИД.
Законопроект подразумевает предоставление президенту США расширенных полномочий по заключению соглашений с украинскими властями о поставках вооружений «для защиты населения Украины и для других целей».