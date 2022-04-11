Будьте в Плюсе

Экономист Воронкова заявила, что США не смогут «отменить» начавшуюся дедолларизацию

США не в состоянии отменить мировую тенденцию на отказ от американского доллара.
URA.Ru
За год — с 4 квартала 2020 года по 4 квартал 2021 года прирост доли юаня в мировых валютных резервах составил почти 24% при росте совокупного показателя на 1,8%.
ПРАЙМ
Риски, связанные с привязкой мировой валютной системы к доллару, формирование новых значимых международных финансовых центров признаются и международными финансовыми институтами, говорит экономист.
ПРАЙМ
Недаром в число основных резервных валют в 2016 году включен китайский юань, австралийский доллар и канадский доллары рекомендованы МВФ для формирования международных резервов.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Экономист Воронкова заявила, что США не смогут остановить глобальный отказ от доллара
News.ru21:50
Эксперт Воронкова: у доллара остается запас прочности, но спасти «одновалютный» мир США не в силах
ПРАЙМ19:02
Самое цитируемое
Экономист Воронкова: США не в силах отменить дедолларизацию
Российская газета21:10
Доцент РЭУ Воронкова заявила, что США вряд ли смогут отменить начавшуюся дедолларизацию
Lenta.ru20:08
Экономист Воронкова: США не смогут отменить отказ от доллара
URA.Ru20:52
Экономист Воронкова рассказала о снижении роли доллара в мировых финансах
RT на русском19:32
Экономист Воронкова: США вряд ли могут отменить начавшуюся дедолларизацию
РИА Новости19:15

Интересное

Канцлер Австрии Нехаммер заявил об открытых и жестких переговорах с Путиным

Переговоры канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом России Владимиром Путиным были открытыми и прямыми, но жесткими.
Lenta.ruвчера в 10:42

МИД Японии: страна вводит санкции против Сбербанка и Альфа-банка

Япония в свете ситуации на Украине включила в список дополнительных санкций российские Сбербанк и Альфа-банк, их активы будут заморожены, а транзакции с ними запрещены, говорится в пресс-релизе японского МИД.
РИА Новости21:21

Le Vif: в Бельгии выявили первый случай заражения новым вариантом «омикрона» BA.4

Первый случай заражения новым вариантом штамма коронавируса "омикрон" BA.4 выявлен в Бельгии, сообщает издание Le Vif со ссылкой на вирусологов Левенского католического университета.
РИА Новости18:47

Компания Smart представила свой первый электрический кроссовер Smart #1

В прошлом году была представлена концепция от совместного предприятия Mercedes-Benz и Geely Automobile, которое представляет собой новый Smart.
ВОНавто9 апреля в 06:59

Глава Гознака Трачук допустил изменение срока выхода новой купюры в 100 рублей

Срок выпуска новой банкноты номиналом в 100 рублей может сдвинуться, заявил глава Гознака Аркадий Трачук, пишет РИА Новости.
Lenta.ru20:59

Глава LB Айзенберг: санкции против РФ бесполезны, так как их не ввела большая часть мира

Глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг заявил в беседе c газетой Frankfurter Allgemeine Zeitung, что большая часть мира не участвует в санкциях против России, поэтому ограничения бесполезны.
РИА Новости20:34

Минобороны сообщило об уничтожении базового лагеря «Правого сектора»

Российские военные уничтожили базовый лагерь «Правого сектора» (организация признана экстремистской и запрещена на территории России) в районе города Новогродовка Донецкой области, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
РБКвчера в 14:00

El Universo: фермеры Эквадора устроили протест из-за невозможности экспорта бананов в РФ

25 марта газета Wall Street Journal сообщила, что из-за санкций Запада против Москвы фермеры из Эквадора испытывают проблемы с поставками бананов в Россию.
Lenta.ruвчера в 16:32

Разработки российских ученых на МКС используют в медицине и спорте

На борту МКС российские исследователи вырастили белки коронавируса, которые помогут быстрее создать препараты против COVID-19.
Известия20:52

Госсекретарь Блинкен: США призывают все страны отказаться от закупок оружия у России

Вашингтон призывает другие страны отказаться от закупок российских вооружений, заявил на пресс-конференции глава Госдепа США Энтони Блинкен.
РИА Новости19:56