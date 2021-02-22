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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Экономист Жаворонков объяснил рост цен на продукты питания в России

Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, Сергей Жаворонков, старший специалист Института экономической политики имени Гайдара, считает, что рост цен на продукты связан с сезонностью, следовательно, ближе к лету цену начнут снижаться.В источнике
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