Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, Сергей Жаворонков, старший специалист Института экономической политики имени Гайдара, считает, что рост цен на продукты связан с сезонностью, следовательно, ближе к лету цену начнут снижаться.

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