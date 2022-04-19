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Экономист Зайченко призвал россиян начать инвестировать в долларах

В кризисный момент необходимо перестраиваться под обстоятельства, заявил в эфире НСН Вячеслав Зайченко.
Национальная служба новостей
Доцент РАНХиГС Александр Абрамов прокомментировал в беседе с «Известиями» информацию о готовящихся Россией исках для возврата международных резервов.
Известия
23 марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед Россией и подвел черту под надежностью своих валют.
Известия
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, заявила, что ЦБ не может отказаться от всех элементов валютного контроля.
RT на русском

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Экономист Зайченко призвал россиян начать инвестировать в долларах
RT на русском07:52
Экономист Зайченко заявил о страхе инвесторов хранить средства в долларах
Известия07:45
«Не складировать под подушкой»: Экономист призвал россиян инвестировать в долларах
Национальная служба новостей05:51
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