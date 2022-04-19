RT на русскомЭкономист Зайченко призвал россиян начать инвестировать в долларахВ кризисный момент необходимо перестраиваться под обстоятельства, заявил в эфире НСН Вячеслав Зайченко.Национальная служба новостейДоцент РАНХиГС Александр Абрамов прокомментировал в беседе с «Известиями» информацию о готовящихся Россией исках для возврата международных резервов.Известия23 марта президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад, приняв решение о заморозке российских резервов, объявил дефолт перед Россией и подвел черту под надежностью своих валют.ИзвестияГлава Центробанка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, заявила, что ЦБ не может отказаться от всех элементов валютного контроля.RT на русскомЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомИзвестияПодробнее о событииЭкономист Зайченко призвал россиян начать инвестировать в долларахRT на русском07:52Экономист Зайченко заявил о страхе инвесторов хранить средства в долларахИзвестия07:45«Не складировать под подушкой»: Экономист призвал россиян инвестировать в долларахНациональная служба новостей05:51Показать все источникиОценить13Поделиться