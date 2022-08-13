РИА НовостиЭкономист Завьялов предупредил россиян о росте осенью цен на молоко, яйца и колбасуПродукты в России, как и во многих других странах, традиционно дорожают осенью.РИА НовостиДля мяса птицы лето — период самых низких цен, затем начинается сезонный плавный рост.ПРАЙМЦена кофе и чая обычно стабильна в течение всего года и плавно растет в рамках общей инфляции.ПРАЙМФрукты дорожают с мая по июнь, в августе традиционно дешевеют, а в сентябре постепенно цена растет.РИА НовостиЧитать далееСвернутьA42.RUA42.RUКомсомольская правдаЯмал-МедиаiReactorLive24РамблерВечерняя МоскваНациональная служба новостейПрофильПятый каналИзвестияПолитика СегодняНародные новостиПетербургский дневникАргументы и ФактыГазета.RuПетрозаводск говоритREGNUMФАНПодробнее о событииЭкономист Завьялов предупредил россиян о сезонном повышении цен на ряд продуктовRT на русском21:40Экономист назвал продукты, которые начнут дорожать осеньюПРАЙМ19:02Самое цитируемоеЭкономист Завьялов предупредил россиян о росте осенью цен на молоко, яйца и колбасуРИА Новости19:17Экономист Завьялов: стоимость молока и колбасы увеличится осеньюФАН21:10Экономист Завьялов: колбасы, овощи и молочные продукты подорожают в России к осениЯмал-Медиа20:27Экономист перечислил продукты, которые начнут дорожать осеньюМосковский Комсомолец20:13Экономист Завьялов о традиционном росте цен на молоко, яйца и колбасу осеньюLenta.ru21:31Показать ещёОценить583Поделиться