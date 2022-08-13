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Экономист Завьялов предупредил россиян о росте осенью цен на молоко, яйца и колбасу

Продукты в России, как и во многих других странах, традиционно дорожают осенью.
РИА Новости
Для мяса птицы лето — период самых низких цен, затем начинается сезонный плавный рост.
ПРАЙМ
Цена кофе и чая обычно стабильна в течение всего года и плавно растет в рамках общей инфляции.
ПРАЙМ
Фрукты дорожают с мая по июнь, в августе традиционно дешевеют, а в сентябре постепенно цена растет.
РИА Новости

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Экономист Завьялов предупредил россиян о сезонном повышении цен на ряд продуктов
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Экономист назвал продукты, которые начнут дорожать осенью
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Экономист Завьялов предупредил россиян о росте осенью цен на молоко, яйца и колбасу
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