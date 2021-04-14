Экономист Зельцер назвал дату падения доллара до 70 рублей
По словам аналитика "БКС Мир инвестиций" Михаила Зельцера, курс доллара упадет до 70 рублей не ранее осени 2021 года, пишет "Российская газета". Финансовый эксперт отметил, что ситуация "полной неопределенности" наступила к середине апреля. Риски введения санкций США остаются повышенными.В источнике
С чего всё началось
Когда в этом году доллар упадет до 70 рублей
Специально для "Российской газеты" Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", объяснил такое сильное ослабление рубля при высоких ценах на нефть и сообщил, когда можно ждать фундаментального укрепления нацвалюты: - Восемь процентов падения - один из наихудших результатов по динамике валютных активов в мире.
Российская газетавчера в 23:00