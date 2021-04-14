Специально для "Российской газеты" Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", объяснил такое сильное ослабление рубля при высоких ценах на нефть и сообщил, когда можно ждать фундаментального укрепления нацвалюты: - Восемь процентов падения - один из наихудших результатов по динамике валютных активов в мире.

Российская газета вчера в 23:00