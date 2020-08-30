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Дни24
Дни24

Экономист Зельцер назвал предел падения курса рубля в сентябре

Экономист Михаил Зельцер из компании «БКС Брокер» назвал предел падения курса рубля в сентябре. Вероятно, он остановится на уровне 77,5-78 рублей. Пиксабэй В случае сохранения текущей геополитической неопределенности не исключено ослабление нацвалюты.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Назван предел падения курса рубля в сентябре

Специально для "Российской газеты" Зельцер Михаил, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", рассказал о ситуации с рублем и определил предел его падения: - К концу августа большинство мировых индексов вышли на докризисные уровни начала года, индикаторы корпоративной стоимости США не перестают обновлять абсолютные пики.
Российская газета23:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Эксперт назвал предел падения рубля в сентябре

Газета.Ru13:32
Lenta.ru

Рассчитан предел падения курса рубля в сентябре

Lenta.ru08:51
Российская газета

Назван предел падения курса рубля в сентябре

Российская газета23:00
ФАН

Экономист назвал предел падения курса рубля в сентябре

ФАН02:48
News.ru

Экономист назвал предел падения рубля в сентябре

News.ru01:04
URA.Ru

Назван предел падения рубля в сентябре

URA.Ru00:20
Life.ru

Финансист спрогнозировал предел падения курса рубля в сентябре

Life.ru07:35

Суд в Харькове арестовал 16 подозреваемых в нападении на автобус

Суд в Харькове арестовал еще 7 подозреваемых в нападении на автобус с членами общественного движения "Патриоты - За жизнь", таким образом арестованы все 16 подозреваемых, передает в воскресенье пресс-служба Нацполиции области.
Суд в Харькове арестовал 16 подозреваемых в нападении на автобус
РИА Новости10:40
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Оппозиция объявила о победе на парламентских выборах в Черногории

Крупнейшие оппозиционные партии Черногории создали в начале августа коалицию вокруг движения "Демократический фронт", первым номером в списке и кандидатом в премьеры стал университетский преподаватель Здравко Кривокапич.
РИА Новости16:32
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