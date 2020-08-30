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Дни24
Дни24

Экономист Зельцер назвал предел падения курса рубля в сентябре

Экономист Михаил Зельцер из компании «БКС Брокер» назвал предел падения курса рубля в сентябре. Вероятно, он остановится на уровне 77,5-78 рублей. Пиксабэй В случае сохранения текущей геополитической неопределенности не исключено ослабление нацвалюты.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Назван предел падения курса рубля в сентябре

Специально для "Российской газеты" Зельцер Михаил, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", рассказал о ситуации с рублем и определил предел его падения: - К концу августа большинство мировых индексов вышли на докризисные уровни начала года, индикаторы корпоративной стоимости США не перестают обновлять абсолютные пики.
Российская газетавчера в 23:00
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Газета.Ru

Эксперт назвал предел падения рубля в сентябре

Газета.Ruвчера в 13:32
Lenta.ru

Рассчитан предел падения курса рубля в сентябре

Lenta.ruвчера в 08:51
Российская газета

Назван предел падения курса рубля в сентябре

Российская газетавчера в 23:00
ФАН

Экономист назвал предел падения курса рубля в сентябре

ФАНвчера в 02:48
News.ru

Экономист назвал предел падения рубля в сентябре

News.ruвчера в 01:04
URA.Ru

Назван предел падения рубля в сентябре

URA.Ruвчера в 00:20
Life.ru

Финансист спрогнозировал предел падения курса рубля в сентябре

Life.ruвчера в 07:35

«Локомотив» и «Аталанта» согласовали переход Миранчука за €14,5 млн

Российский хавбек «Локомотива» Алексей Миранчук близок к переходу в итальянскую серию A.Как сообщает источник, журналист Джанлука ди Марцио «железнодорожники» согласились на предложение от «Аталанты».
Vprognoze.ru29 августа в 13:25

Роскачество обнаружило в «Докторской» колбасе фрагменты слюнных желез

Эксперты оценили колбасу по 70 показателям качества и безопасности, в том числе на наличие посторонних ДНК, содержание крахмала, консервантов (бензойной и сорбиновой кислот), а также различных красителей и антибиотиков.
Российская газета01:00
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