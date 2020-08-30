Экономист Зельцер назвал предел падения курса рубля в сентябре
Экономист Михаил Зельцер из компании «БКС Брокер» назвал предел падения курса рубля в сентябре. Вероятно, он остановится на уровне 77,5-78 рублей. Пиксабэй В случае сохранения текущей геополитической неопределенности не исключено ослабление нацвалюты.В источнике
С чего всё началось
Назван предел падения курса рубля в сентябре
Специально для "Российской газеты" Зельцер Михаил, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", рассказал о ситуации с рублем и определил предел его падения: - К концу августа большинство мировых индексов вышли на докризисные уровни начала года, индикаторы корпоративной стоимости США не перестают обновлять абсолютные пики.
Российская газетавчера в 23:00
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