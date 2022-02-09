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Экономист Зельцер сообщил, что в ближайшие недели доллар будет стоить 74,5-77,3 рубля

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер дал прогноз по динамике курса рубля на ближайшие недели.
Lenta.ru
В данном монетарном контексте российская валюта давно уже испытывает преимущество от роста ставки ЦБ России.
Российская газета
По-прежнему в курсе рубля доминирует именно геополитическая риск-премия.
Российская газета
Диапазон рубля на ближайшие недели - 74,5-77,3 за доллар и 85-88 за евро, с тенденцией к нижним границам.
Российская газета

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Экономист спрогнозировал курс рубля на ближайшие недели
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Экономист Михаил Зельцер определил курс рубля на ближайшие недели
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