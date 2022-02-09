Бюджетная система России в 2021 году собрала 636,4 млрд руб. налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по повышенной ставке 15%, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС), с которыми ознакомился РБК.
Если лидер ЛДПР Владимир Жириновский заразился омикроном и оказался в больнице, несмотря на восемь прививок, то, скорее всего, он просто чувствовал себя уверенно и случайно оказался в эпидемиологически опасной ситуации, считает врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Счетная палата направила обращение в Генеральную прокуратуру из-за признаков нарушения Земельного кодекса при изъятии земли под строительство трассы М-12 Москва — Казань, говорится в отчете Счетной палаты (у РБК есть копия).