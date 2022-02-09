Если лидер ЛДПР Владимир Жириновский заразился омикроном и оказался в больнице, несмотря на восемь прививок, то, скорее всего, он просто чувствовал себя уверенно и случайно оказался в эпидемиологически опасной ситуации, считает врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.