Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) причастны к нападению на пограничный наряд, во время которого минувшей ночью в Сумской области на границе с Россией двум пограничникам были нанесены телесные повреждения и у них было отобрано оружие.
После двух недель переговоров министерский мониторинговый комитет ОПЕК+, в который входят представители Саудовской Аравии и России, договорился об увеличении добычи нефти на 400 тыс. барр. в сутки ежемесячно начиная с августа.
Председатель Федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что у России нет проблем в отношениях с Украиной, зато есть сложности в ведении диалога с Европой, и они очень серьезные.