Напавшими на украинских пограничников оказались сотрудники СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) причастны к нападению на пограничный наряд, во время которого минувшей ночью в Сумской области на границе с Россией двум пограничникам были нанесены телесные повреждения и у них было отобрано оружие.