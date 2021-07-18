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Экономика

Экономист Зубец оценил шансы на введение четырехдневной рабочей недели в России

Четырехдневная рабочая неделя вряд ли будет введена в России, считает директор института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
Комсомольская правда
Предложение заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева прозвучало в контексте развития IT-индустрии, однако Россия в этом отношении пока слабо развита, отметил он.
Комсомольская правда
Также директор института отметил, что в случае ввода четырехдневки, бюджетным предприятиям придется увеличивать заработные платы и набирать людей.
Lenta.ru
Говоря о решениях в период пандемии, повлиявших на малы и средний бизнес, Зубец отметил, что введение QR-кодов в Москве было непродуманно и связано с «чиновничьим рвением перед начальством».
Комсомольская правда

Подробнее о событии

Экономист Зубец оценил шансы на введение четырехдневной рабочей недели в России

Lenta.ru13:20

Эксперт оценил шансы введения четырехдневки в России

Комсомольская правда09:10
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