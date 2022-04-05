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Экономист Зубец спрогнозировал снижение цен через два месяца благодаря укреплению рубля

С учетом укрепления национальной валюты через два-три месяца можно будет наблюдать снижение цен на потребительском рынке.
РИА Новости
Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец раскрыл сроки падения цен на потребительском рынке.
Lenta.ru
"Как только продавцы увидят, что люди не готовы покупать товары по высоким ценам, начнется гонка вниз, кто первым скинет цены и на этом заработает", – сказал Зубец.
РИА Новости
На повышение цен повлиял ажиотаж, а не только изменение курса рубля, напомнил Алексей Зубец.
Радио Sputnik

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Экономист Зубец допустил падение цен через два-три месяца благодаря укреплению рубля
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