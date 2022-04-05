Понижение цен на потребительском рынке благодаря укреплению рубля может произойти через два-три месяца, уверен директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец.
"Полагаем, что легализация оборота криптовалют может создать условия для масштабного роста инвестиций граждан в высокоспекулятивный инструмент, фактически являющийся финансовой пирамидой", - сказано в ответе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
«В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел», — подчеркнули в пресс-службе ФНС.
Официальный представитель Белого дома призналась, что не может оценить сроки, в которые стоит ожидать исполнения поставленных США целей, заявив, что частично это будет зависеть от принятого российскими властями решения.