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Экономист Зубец спрогнозировал снижение цен через два месяца благодаря укреплению рубля

С учетом укрепления национальной валюты через два-три месяца можно будет наблюдать снижение цен на потребительском рынке.
РИА Новости
Рубль укрепился по отношению к доллару и евро.
Радио Sputnik
"Как только продавцы увидят, что люди не готовы покупать товары по высоким ценам, начнется гонка вниз, кто первым скинет цены и на этом заработает", – сказал Зубец.
РИА Новости
На повышение цен повлиял ажиотаж, а не только изменение курса рубля, напомнил Алексей Зубец.
Радио Sputnik

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