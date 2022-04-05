Понижение цен на потребительском рынке благодаря укреплению рубля может произойти через два-три месяца, уверен директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец.
Посольство России в США назвало русофобским подходом заявление генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро о возможном пересмотре статуса России при организации из-за ситуации вокруг Украины.
«Правительство объявило, что оно введет пошлины в размере 35 процентов на весь импорт из России и распространит существующие запреты на экспорт на промышленную продукцию, тесно связанную со стратегическими отраслями российской промышленности», — отмечается в заявлении министров.
«В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел», — подчеркнули в пресс-службе ФНС.
Автор статьи утверждает, что западная общественность должна потребовать от властей остановить украинский кризис, особенно после того, как в течение восьми лет она отворачивалась от этого конфликта, а власти их стран тем временем занимались милитаризацией Украины против России.