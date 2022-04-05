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Экономист Зубец спрогнозировал снижение цен через два месяца благодаря укреплению рубля

С учетом укрепления национальной валюты через два-три месяца можно будет наблюдать снижение цен на потребительском рынке.
РИА Новости
Понижение цен на потребительском рынке благодаря укреплению рубля может произойти через два-три месяца, уверен директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец.
РЕН ТВ
"Как только продавцы увидят, что люди не готовы покупать товары по высоким ценам, начнется гонка вниз, кто первым скинет цены и на этом заработает", – сказал Зубец.
РИА Новости
По гречке, подсолнечному маслу ажиотажа больше нет, спрос падает вместе с ценами.
News.ru

Подробнее о событии

Экономист Зубец: снижение цен начнется через два-три месяца после начала укрепления рубля
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