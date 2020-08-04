Экономист Владислав Жуковский ответил на вопросы ведущего программы «[НЕ]фантастика» на Радио «КП» писателя Владимира Торина о ситуации в мировой экономике, почему дорожает золото и что делать простым россиянам в такой обстановке.

с чего всё началось

Экономист Владислав Жуковский дал прогноз по ситуации на финансовых рынках.

Экономист дал прогноз по ситуации на финансовых рынках

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