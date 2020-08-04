Экономика
RT на русскомЭкономист дал прогноз по ситуации на финансовых рынках
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с чего всё началось
Экономист Владислав Жуковский ответил на вопросы ведущего программы «[НЕ]фантастика» на Радио «КП» писателя Владимира Торина о ситуации в мировой экономике, почему дорожает золото и что делать простым россиянам в такой обстановке.Комсомольская правдавчера в 18:48
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Владислав Жуковский рассказал, куда выгоднее будет вкладывать деньги осенью
Южный Федеральныйвчера в 23:33
«И рубль будет дешевый, и доллар будет дешевый»: Экономист дал совет, в чем хранить деньги
Комсомольская правдавчера в 18:48
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Армия и оружие
МИД РФ: Москва осуждает ракетные удары по Сирии со стороны Израиля
Российская сторона решительно осуждает ракетные удары, нанесенные Израилем по территории Сирийской Арабской Республики.
iReactor 12:09
Общество
«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»
Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
Происшествия
Губернатор Бейрута заявил о пострадавшей от взрыва половине города
Губернатор Бейрута Марван Аббуд, который прибыл на место взрыва в столице во вторник, заявил, что от взрыва пострадала примерно половина города.
Известия 12:58
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com 14:49
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Политика
Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии
Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM 06:59
Шоу-бизнес
Прилучный изменял Муцениеце с двумя известными актрисами одновременно
Знаменитый российский актер Павел Прилучный, будучи еще в браке с Агатой Муцениеце, изменял ей с двумя любовницами.
Политическая Экспертиза 05:54
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
Происшествия
Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького
Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
Фигурное катание
Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 14:01
Общество
В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Газета.Ru вчера в 19:59
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов предупредил Джастина Гэтжи перед боем в октябре
Хабиб Нурмагомедов готовится к бою с Джастином Гэтжи, который пройдёт 24 октября 2020 года.
SM News 09:09
Кино
За неделю до российской премьеры триллер «Неистовый» с хорошими результатами возглавил кинопрокатные чарты 10 стран
За неделю до российской премьеры на 19 территориях международного проката дебютировал триллер «Неистовый».
Кинобизнес сегодня 10:23
Происшествия
Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в аэропорту Петербурга
Экипажу самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Красноярск, пришлось вернуть лайнер в аэропорт вылета после выявления трещины в стекле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 14:48
Авто
УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»
К сожалению, согласно официальной информации от представителей Ульяновского автомобильного завода, преемник «Хантера» не появится в обозримом будущем.
Evo-rus.com 09:36
Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
Политика
Лукашенко предложил изменить Конституцию Беларуси
Как считает Лукашенко, жители Беларуси готовы брать на себя ответственность за судьбу своей родины.
Замана 07:02
Происшествия
Захарова о взрыве в Бейруте: «Лишь бы мир не потерял равновесия»
"Лишь бы мир не потерял равновесия", - написала она. Мощный взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута во вторник.
РЕН ТВ 15:23
Происшествия
В Дагестане грузовик сорвался с обрыва, из 9 пострадавших 5 детей
Девять человек, включая пятеро детей пострадали в результате падения грузовика с обрыва. Авария произошла сегодня в Бежтинском районе.
Вести.Ru 13:18
Наука
Собаки перерабатывают речь подобно людям
Выяснилось, что за обработку интонаций и эмоций отвечали субкортикальные слои их мозга, тогда как значение слов обрабатывали центры слуха в коре больших полушарий.
Evo-rus.com 08:25
Футбол
«Локомотив» подпишет контракт с соотечественником тренера Николича
Московский "Локомотив" в ближайшее время подпишет контракт с бывшим защитником итальянской "Перуджи" Слободаном Райковичем.
Газета.Ru 14:44
Кино
Вышел финальный трейлер второго сезона «Пацанов»
Компания Amazon официально представила финальный трейлер второго сезона сериала «Пацаны». Премьера второго сезона намечена на 4 сентября.
Культуромания 12:55
Финансы
В Новосибирске подорожала валюта
По данным портала banki.ru, в Новосибирске евро дешевле всего купить у банка Премьер БКС: 1 EUR стоит 86,44 рубля.
Сиб.фм 00:37
Политика
Эксперт: обращение Лукашенко будет определяющим для сторонников интеграции с РФ и Западом
Обращение президента Белоруссии Александра Лукашенко к народу и парламенту, которое состоится 4 августа, станет определяющим при голосовании избирателей на предстоящих в республике президентских выборах, причем как для сторонников интеграции с РФ, так и для белорусов, ориентированных на взаимодействие со странами Запада.
ТАСС вчера в 15:18
Гаджеты
Apple сделала новые iMac «самыми мощными в истории»
Вести.Ru 15:19
Гаджеты
В Apple могут выпустить линейку iPhone 12 в «два этапа»
Как ранее в компании официально сообщили, смартфоны флагманской линейки в этом году задержатся на пару недель, при этом их презентация по традиции должна состояться в сентябре.
Astera 10:06
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Общество
Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России
Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, слишком высокий индекс ультрафиолетового излучения будет наблюдаться в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской и Липецкой областях, а также – в Алтайском крае и республике Тыва.
Live24 03:19