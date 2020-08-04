Экономика

RT на русскомRT на русскомЭкономист дал прогноз по ситуации на финансовых рынках

Экономист Владислав Жуковский дал прогноз по ситуации на финансовых рынках.
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с чего всё началось

«И рубль будет дешевый, и доллар будет дешевый»: Экономист дал совет, в чем хранить деньги

Экономист Владислав Жуковский ответил на вопросы ведущего программы «[НЕ]фантастика» на Радио «КП» писателя Владимира Торина о ситуации в мировой экономике, почему дорожает золото и что делать простым россиянам в такой обстановке.
Комсомольская правдавчера в 18:48

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Экономист дал прогноз по ситуации на финансовых рынках

RT на русском07:34

Экономист объяснил, куда россиянам выгоднее вложить деньги осенью

URA.Ruвчера в 20:25

Россиянам посоветовали вкладываться в золото и криптовалюту

ФедералПресс00:13

Владислав Жуковский рассказал, куда выгоднее будет вкладывать деньги осенью

Южный Федеральныйвчера в 23:33

Экономист рассказал, куда будет выгодно вложить деньги осенью

News.ruвчера в 21:07

Экономист из РФ посоветовал гражданам вложиться в золото и криптовалюту

VSE42.RU01:00

«И рубль будет дешевый, и доллар будет дешевый»: Экономист дал совет, в чем хранить деньги

Комсомольская правдавчера в 18:48
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Армия и оружие

МИД РФ: Москва осуждает ракетные удары по Сирии со стороны Израиля

Российская сторона решительно осуждает ракетные удары, нанесенные Израилем по территории Сирийской Арабской Республики.
iReactor 12:09
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Общество

«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»

Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
2,2K
Происшествия

Губернатор Бейрута заявил о пострадавшей от взрыва половине города

Губернатор Бейрута Марван Аббуд, который прибыл на место взрыва в столице во вторник, заявил, что от взрыва пострадала примерно половина города.
Известия 12:58
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com 14:49
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Общество

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
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Политика

Лукашенко заявил о многовекторной политике Белоруссии

Минск, 4 августа 2020, 13:59 — REGNUM Белоруссия выступает за многоверкторную последовательность, заявил 4 августа президент республики Александр Лукашенко в своем послании народу и парламенту.
REGNUM 06:59
1,9K
Шоу-бизнес

Прилучный изменял Муцениеце с двумя известными актрисами одновременно

Знаменитый российский актер Павел Прилучный, будучи еще в браке с Агатой Муцениеце, изменял ей с двумя любовницами.
Политическая Экспертиза 05:54
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Армия и оружие

Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
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Происшествия

Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького

Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
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Фигурное катание

Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 14:01
1
Общество

В РФ вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Газета.Ru вчера в 19:59
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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов предупредил Джастина Гэтжи перед боем в октябре

Хабиб Нурмагомедов готовится к бою с Джастином Гэтжи, который пройдёт 24 октября 2020 года.
SM News 09:09
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Кино

За неделю до российской премьеры триллер «Неистовый» с хорошими результатами возглавил кинопрокатные чарты 10 стран

За неделю до российской премьеры на 19 территориях международного проката дебютировал триллер «Неистовый».
Кинобизнес сегодня 10:23
1
Происшествия

Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в аэропорту Петербурга

Экипажу самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Красноярск, пришлось вернуть лайнер в аэропорт вылета после выявления трещины в стекле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 14:48
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Авто

УАЗ опубликовал рендеры нового поколения внедорожника УАЗ «Хантер»

К сожалению, согласно официальной информации от представителей Ульяновского автомобильного завода, преемник «Хантера» не появится в обозримом будущем.
Evo-rus.com 09:36
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Общество

Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса

Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
140
Политика

Лукашенко предложил изменить Конституцию Беларуси

Как считает Лукашенко, жители Беларуси готовы брать на себя ответственность за судьбу своей родины.
Замана 07:02
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Происшествия

Захарова о взрыве в Бейруте: «Лишь бы мир не потерял равновесия»

"Лишь бы мир не потерял равновесия", - написала она. Мощный взрыв прогремел в районе морского порта Бейрута во вторник.
РЕН ТВ 15:23
Общество

Госавтоинспекция потребовала ликвидировать женскую парковку в Казани

РБК 15:37
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Происшествия

В Дагестане грузовик сорвался с обрыва, из 9 пострадавших 5 детей

Девять человек, включая пятеро детей пострадали в результате падения грузовика с обрыва. Авария произошла сегодня в Бежтинском районе.
Вести.Ru 13:18
Наука

Собаки перерабатывают речь подобно людям

Выяснилось, что за обработку интонаций и эмоций отвечали субкортикальные слои их мозга, тогда как значение слов обрабатывали центры слуха в коре больших полушарий.
Evo-rus.com 08:25
6
Футбол

«Локомотив» подпишет контракт с соотечественником тренера Николича

Московский "Локомотив" в ближайшее время подпишет контракт с бывшим защитником итальянской "Перуджи" Слободаном Райковичем.
Газета.Ru 14:44
Кино

Вышел финальный трейлер второго сезона «Пацанов»

Компания Amazon официально представила финальный трейлер второго сезона сериала «Пацаны». Премьера второго сезона намечена на 4 сентября.
Культуромания 12:55
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Финансы

В Новосибирске подорожала валюта

По данным портала banki.ru, в Новосибирске евро дешевле всего купить у банка Премьер БКС: 1 EUR стоит 86,44 рубля.
Сиб.фм 00:37
Политика

Эксперт: обращение Лукашенко будет определяющим для сторонников интеграции с РФ и Западом

Обращение президента Белоруссии Александра Лукашенко к народу и парламенту, которое состоится 4 августа, станет определяющим при голосовании избирателей на предстоящих в республике президентских выборах, причем как для сторонников интеграции с РФ, так и для белорусов, ориентированных на взаимодействие со странами Запада.
ТАСС вчера в 15:18
Гаджеты

Apple сделала новые iMac «самыми мощными в истории»

Вести.Ru 15:19
1
Гаджеты

В Apple могут выпустить линейку iPhone 12 в «два этапа»

Как ранее в компании официально сообщили, смартфоны флагманской линейки в этом году задержатся на пару недель, при этом их презентация по традиции должна состояться в сентябре.
Astera 10:06
1
Шоу-бизнес

Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
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Общество

Вильфанд: «Опасное солнце» прогнозируется в ряде регионов России

Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, слишком высокий индекс ультрафиолетового излучения будет наблюдаться в Брянской, Орловской, Курской, Воронежской и Липецкой областях, а также – в Алтайском крае и республике Тыва.
Live24 03:19
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Происшествия

В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

REGNUM 09:59
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