Экономика
RT на русскомЭкономист дал прогноз по ситуации на финансовых рынках
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с чего всё началось
Экономист Владислав Жуковский ответил на вопросы ведущего программы «[НЕ]фантастика» на Радио «КП» писателя Владимира Торина о ситуации в мировой экономике, почему дорожает золото и что делать простым россиянам в такой обстановке.Комсомольская правдавчера в 18:48
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Владислав Жуковский рассказал, куда выгоднее будет вкладывать деньги осенью
Южный Федеральныйвчера в 23:33
«И рубль будет дешевый, и доллар будет дешевый»: Экономист дал совет, в чем хранить деньги
Комсомольская правдавчера в 18:48
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Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Газета.Ru 11:23
Происшествия
Число погибших в результате взрыва в Бейруте возросло до 50
Число жертв взрыва в ливанском Бейруте возросло до 50. Об этом со ссылкой на Минздрав страны сообщает ТАСС.
Lenta.ru 15:41
Общество
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ 13:39
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Политика
Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru 06:46
Политика
Лукашенко: Отношения РФ и Белоруссии перестали быть братскими
Москва променяла братские отношения с Минском на партнёрские.
ИА Новороссия 13:24
Армия и оружие
В Сирии открыли мемориал в честь российских военных медсестер
На авиабазе Хмеймим в сирийском Алеппо открыли мемориал в честь российских военных медсестер.
Вести.Ru 00:03
Кино
Слух о своем переходе из Marvel в DC прокомментировал Райан Рейнольдс
Актер в своем «Твиттер» решил разъяснить ситуацию сам и прокомментировать данную новость.
ГЛАС.RU 09:09
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
В приложенной к законопроекту пояснительной записке сказано, что налог с доходов свыше одного миллиона рублей на фоне кризиса коснется граждан предпенсионного возраста и пенсионеров.
Evo-rus.com 11:24
Здоровье
Мясников опроверг популярные мифы о сахарном диабете
Врач и телеведущий Александр Мясников опроверг популярные мифы о сахарном диабете, сообщает РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 12:50
Космос
Ученые обнаружили пропавшую в 1987 году звезду
На дистанции больше 164,6 тысячи лет в Большом Магеллановом облаке в 1987 году ученые увидели гибель массивной звезды, не найдя при этом никаких ее признаков по завершению ликвидации.
Актуальные Новости 10:48
Экономика
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 миллиарда рублей.
РИА Новости 20:27
Интернет
Google объявил о закрытии Play Music в октябре
Сервис Play Music компании Google будет закрыт для пользователей из Новой Зеландии и Австралии с сентября, а для пользователей в остальных странах с октября 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы компании, опубликованном 4 августа на официальном блоге платформы YouTube.
ИА Красная Весна 17:29
Театры
В Мариинском театре представят до конца 2020 года три премьеры
Примечательно, что премьера оперы «Снегурочка» была запланирована на 17 апреля нынешнего года в Мариинском-2.
Newstracker.ru 12:09
Авто
Rolls-Royce выпустил второй анимационный фильм о новом Ghost
Второй по счету анимационный фильм расскажет о чертах и характеристиках нового прогрессивного Ghost, который дебютирует этой осенью.
SpeedMe 04:40
Кино
Билли Боб Торнтон: почему самый «плохой парень» Голливуда так несчастен?
Узнать подробнее о браках и разводах Билли Боба Торнтона вы можете здесь.
Uznayvse.ru 11:28
Политика
Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США
Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Газета.Ru 01:30
Общество
С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»
По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.
РИА Новости 20:04
Происшествия
Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в аэропорту Петербурга
Экипажу самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Красноярск, пришлось вернуть лайнер в аэропорт вылета после выявления трещины в стекле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 14:48
Здоровье
Врач предостерег от поспешной вакцинации от коронавируса
Израильский иммунолог профессор Яков Беркун предостерег в интервью РИА Новости от поспешной вакцинации от коронавируса.
Lenta.ru 20:36
Общество
«Ъ»: в интернете появилось более 200 фейковых сайтов служб доставки
Более 200 фейковых сайтов служб доставки еды и электроники появились в интернете с начала текущего года.
ТАСС 21:50
Технологии
Перечислены опасности просмотра фильмов с пиратских сайтов
Просмотр фильмов и сериалов с пиратских сайтов может быть чреват занесением на устройство вирусов и программ-шпионов, скрытых криптомайнеров, а также снятием средств с банковских карт.
Lenta.ru 20:30
Футбол
Футболист Игбун остается в «Динамо» еще на два года
РИА Новости 05:28
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com 14:49
Происшествия
Названа версия взрыва в порту Бейрута
Бейрут, 4 августа 2020, 19:57 — REGNUM Взрывы в ливанской столице произошли на корабле с пиротехникой, находящемся в порту, сообщил 4 августа министр здравоохранения Ливана.
REGNUM 12:57
Общество
Более 6 тысяч «умных» счетчиков установили в Подмосковье с начала года
Более 6 тысяч электросчетчиков с функцией автоматического снятия показаний установили жителям Подмосковья с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
РИА Новости 05:42
Авто
ГАЗ выпустил первые экземпляры нового грузовика «Валдай Next»
Горьковский автозавод (ГАЗ) выпустил первые предсерийные экземпляры нового среднетоннажного грузовика «Валдай Next».
Тарантас Ньюс 00:55
Общество
Россияне назвали причины увольнения с работы
В варианте "другое" жители России чаще всего отмечали, что причиной ухода с текущей работы для них станет закрытие или ликвидация компании.
РИА Новости 20:12