Экономика

RT на русскомRT на русскомЭкономист дал прогноз по ситуации на финансовых рынках

Экономист Владислав Жуковский дал прогноз по ситуации на финансовых рынках.
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с чего всё началось

«И рубль будет дешевый, и доллар будет дешевый»: Экономист дал совет, в чем хранить деньги

Экономист Владислав Жуковский ответил на вопросы ведущего программы «[НЕ]фантастика» на Радио «КП» писателя Владимира Торина о ситуации в мировой экономике, почему дорожает золото и что делать простым россиянам в такой обстановке.
Комсомольская правдавчера в 18:48

Подробнее о событии

Экономист дал прогноз по ситуации на финансовых рынках

RT на русском07:34

Экономист объяснил, куда россиянам выгоднее вложить деньги осенью

URA.Ruвчера в 20:25

Россиянам посоветовали вкладываться в золото и криптовалюту

ФедералПресс00:13

Владислав Жуковский рассказал, куда выгоднее будет вкладывать деньги осенью

Южный Федеральныйвчера в 23:33

Экономист рассказал, куда будет выгодно вложить деньги осенью

News.ruвчера в 21:07

Экономист из РФ посоветовал гражданам вложиться в золото и криптовалюту

VSE42.RU01:00

«И рубль будет дешевый, и доллар будет дешевый»: Экономист дал совет, в чем хранить деньги

Комсомольская правдавчера в 18:48
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Шоу-бизнес

Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой

Газета.Ru 11:23
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Происшествия

Число погибших в результате взрыва в Бейруте возросло до 50

Число жертв взрыва в ливанском Бейруте возросло до 50. Об этом со ссылкой на Минздрав страны сообщает ТАСС.
Lenta.ru 15:41
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Общество

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ 13:39
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Хоккей

«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику Свечникова

CT news 11:22
Происшествия

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
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Происшествия

Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

REGNUM 04:23
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Политика

Лукашенко назвал оппозицию тремя несчастными девчонками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в послании народу и парламенту назвал оппозицию тремя несчастными девчонками.
Lenta.ru 06:46
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Политика

Лукашенко: Отношения РФ и Белоруссии перестали быть братскими

Москва променяла братские отношения с Минском на партнёрские.
ИА Новороссия 13:24
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Армия и оружие

В Сирии открыли мемориал в честь российских военных медсестер

На авиабазе Хмеймим в сирийском Алеппо открыли мемориал в честь российских военных медсестер.
Вести.Ru 00:03
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Кино

Слух о своем переходе из Marvel в DC прокомментировал Райан Рейнольдс

Актер в своем «Твиттер» решил разъяснить ситуацию сам и прокомментировать данную новость.
ГЛАС.RU 09:09
Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

В приложенной к законопроекту пояснительной записке сказано, что налог с доходов свыше одного миллиона рублей на фоне кризиса коснется граждан предпенсионного возраста и пенсионеров.
Evo-rus.com 11:24
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Здоровье

Мясников опроверг популярные мифы о сахарном диабете

Врач и телеведущий Александр Мясников опроверг популярные мифы о сахарном диабете, сообщает РИА Новости.
Моя Москва.онлайн 12:50
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Космос

Ученые обнаружили пропавшую в 1987 году звезду

На дистанции больше 164,6 тысячи лет в Большом Магеллановом облаке в 1987 году ученые увидели гибель массивной звезды, не найдя при этом никаких ее признаков по завершению ликвидации.
Актуальные Новости 10:48
Экономика

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 миллиарда рублей.
РИА Новости 20:27
5,6K
Интернет

Google объявил о закрытии Play Music в октябре

Сервис Play Music компании Google будет закрыт для пользователей из Новой Зеландии и Австралии с сентября, а для пользователей в остальных странах с октября 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы компании, опубликованном 4 августа на официальном блоге платформы YouTube.
ИА Красная Весна 17:29
Театры

В Мариинском театре представят до конца 2020 года три премьеры

Примечательно, что премьера оперы «Снегурочка» была запланирована на 17 апреля нынешнего года в Мариинском-2.
Newstracker.ru 12:09
Авто

Rolls-Royce выпустил второй анимационный фильм о новом Ghost

Второй по счету анимационный фильм расскажет о чертах и характеристиках нового прогрессивного Ghost, который дебютирует этой осенью.
SpeedMe 04:40
Кино

Билли Боб Торнтон: почему самый «плохой парень» Голливуда так несчастен?

Узнать подробнее о браках и разводах Билли Боба Торнтона вы можете здесь.
Uznayvse.ru 11:28
Политика

Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США

Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Газета.Ru 01:30
15
Общество

С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»

По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.
РИА Новости 20:04
Происшествия

Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в аэропорту Петербурга

Экипажу самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург - Красноярск, пришлось вернуть лайнер в аэропорт вылета после выявления трещины в стекле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 14:48
14
Здоровье

Врач предостерег от поспешной вакцинации от коронавируса

Израильский иммунолог профессор Яков Беркун предостерег в интервью РИА Новости от поспешной вакцинации от коронавируса.
Lenta.ru 20:36
Общество

«Ъ»: в интернете появилось более 200 фейковых сайтов служб доставки

Более 200 фейковых сайтов служб доставки еды и электроники появились в интернете с начала текущего года.
ТАСС 21:50
Технологии

Перечислены опасности просмотра фильмов с пиратских сайтов

Просмотр фильмов и сериалов с пиратских сайтов может быть чреват занесением на устройство вирусов и программ-шпионов, скрытых криптомайнеров, а также снятием средств с банковских карт.
Lenta.ru 20:30
6
Футбол

Футболист Игбун остается в «Динамо» еще на два года

РИА Новости 05:28
1
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе

В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com 14:49
358
Происшествия

Названа версия взрыва в порту Бейрута

Бейрут, 4 августа 2020, 19:57 — REGNUM Взрывы в ливанской столице произошли на корабле с пиротехникой, находящемся в порту, сообщил 4 августа министр здравоохранения Ливана.
REGNUM 12:57
Общество

Более 6 тысяч «умных» счетчиков установили в Подмосковье с начала года

Более 6 тысяч электросчетчиков с функцией автоматического снятия показаний установили жителям Подмосковья с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
РИА Новости 05:42
Авто

ГАЗ выпустил первые экземпляры нового грузовика «Валдай Next»

Горьковский автозавод (ГАЗ) выпустил первые предсерийные экземпляры нового среднетоннажного грузовика «Валдай Next».
Тарантас Ньюс 00:55
185
Общество

Россияне назвали причины увольнения с работы

В варианте "другое" жители России чаще всего отмечали, что причиной ухода с текущей работы для них станет закрытие или ликвидация компании.
РИА Новости 20:12
Как работают Яндекс.Новости?
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