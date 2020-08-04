Экономика
RT на русскомЭкономист дал прогноз по ситуации на финансовых рынках
Оценить
с чего всё началось
Экономист Владислав Жуковский ответил на вопросы ведущего программы «[НЕ]фантастика» на Радио «КП» писателя Владимира Торина о ситуации в мировой экономике, почему дорожает золото и что делать простым россиянам в такой обстановке.Комсомольская правдавчера в 18:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Владислав Жуковский рассказал, куда выгоднее будет вкладывать деньги осенью
Южный Федеральныйвчера в 23:33
«И рубль будет дешевый, и доллар будет дешевый»: Экономист дал совет, в чем хранить деньги
Комсомольская правдавчера в 18:48
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Экономика
Минск недополучил из-за нефтяных разборок с РФ 1,5 млрд бел. рублей
"От нефтяных разборок с Россией бюджет недополучил 1,5 млрд рублей", - сказал Лукашенко в ходе послания парламенту и народу во вторник в Минске.
Интерфакс 05:59
Здоровье
Татарстанцы перестали соблюдать правила защиты от коронавируса
На пресс-конференции в «Татар-информ» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала журналистам о том, что жители Татарстана в последние недели стали забывать о правилах защиты от коронавируса.
Журнал Татарстан 08:07
Фигурное катание
ISU намерен сохранить Гран-при по фигурному катанию в календаре сезона
Международный союз конькобежцев (ISU) намерен сохранить Гран-при по фигурному катанию в календаре сезона-2020/21, сообщает агентство Kyodo.
Газета.Ru 03:31
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 10:29
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Общество
Российскую вакцину от коронавируса протестируют на детях в 2021 году
Тестирования на детях стартуют в январе или феврале.
Evo-rus.com 11:36
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Авто
«Супер-Авто» начинает выпускать силовые бамперы для Lada 4x4
Вопрос с легитимностью установки на конкретные авто в настоящее время открыт: как следует из действующего техрегламента, такие изменения должны быть зарегистрированы в ГАИ, если они не указаны в ОТТС. © «Супер-Авто» Сколько будут стоить силовые бамперы, пока неизвестно, но, скорее всего, стоимость будет колебаться в зависимости от наличия декоративного пластика и лебёдки.
CarsWeek.ru вчера в 04:30
Фигурное катание
Трусова объяснила, почему ушла из группы Тутберидзе к Плющенко
В мае фигуристка ушла от Тутберидзе и стала заниматься в академии Евгения Плющенко.
РИА Новости 06:07
Экономика
Производство золота в первые полгода в России выросло до 104,31 тонны
Увеличение показателей наблюдалось в период с января по май. Так, производство выросло на 3%, до 104,31 тонны.
Газета.Ru 10:03
Гаджеты
Apple представила обновлённый 27-дюймовый iMac
The GEEK 11:57
Религия
Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла
Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Lenta.ru вчера в 20:21
Гаджеты
В Apple могут выпустить линейку iPhone 12 в «два этапа»
Компания Apple готовит к выходу новые смартфоны серии iPhone 12.
OAnews 04:40
Происшествия
Арестован обвиняемый в убийстве двух милиционеров в Москве в 1995 году
Чертановский районный суд арестовал Олега Бабаева, обвиняемого в убийстве двух сотрудников милиции в столице в 1995 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.
Москва 24 11:22
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье
Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1.
РИА Новости 08:27
Общество
В АТОР уточнили правила получения шенгенских виз для россиян
Чехия выдает визы только членам семьи граждан ЕС, а также тем, кто отправляется туда в командировки и посещают страну с гуманитарными целями.
Телеканал Санкт-Петербург 09:42
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
Экономика
О денонсации налогового соглашения с Кипром объявила Россия
Министерство финансов РФ сообщило о старте процедуры денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром.
Live24 06:18
Происшествия
Дело сестер Хачатурян будет рассмотрено судом присяжных
Газета.Ru вчера в 07:13
Общество
Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела
Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 11:57
Происшествия
В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана
Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
РИА Новости 09:58
Армия и оружие
Белоруссия проведет учения ПВО и ВВС с посадкой самолета на автотрассе
В Белоруссии с 4 по 7 августа пройдет первый этап учения с военно-воздушными силами, а также войсками противовоздушной обороны.
Московский Комсомолец 08:53
Общество
На Украине объявили большую распродажу тюрем
На Украине с 6 августа стартует большая распродажа тюрем. Первый лот – расположенный под Киевом Ирпенский исправительный центр №132.
Life.ru 12:04
Происшествия
Задержан десантник, который напал на росгвардейца в парке Горького
Праздник омрачила массовая стычка голубых беретов с сотрудниками Росгвардии. Один из бывших военнослужащих ВДВ ударил силовика в челюсть.
Комсомольская правда 04:48
Общество
Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора.
9111.ru 06:24
Шоу-бизнес
Рита Дакота получила положительный результат теста на коронавирус
Два теста показали отрицательный результат, а другой – положительный.
Evo-rus.com 08:57
Шоу-бизнес
Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой
Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака.
Газета.Ru 11:23
Политика
Украина выступила за создание свободной экономической зоны в Донбассе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила собраться трем бывшим президентам Украины — Кравчуку, Кучме и Петру Порошенко — и нынешнему, Владимиру Зеленскому, чтобы «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях».
Lenta.ru 10:45
Политика
Минск пообещал принять меры в случае угрозы государственности
Власти Белоруссии будут вынуждены принимать адекватные меры реагирования в случае появления угрозы государственности страны, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
Взгляд.ру 11:43