Экономист Владислав Жуковский ответил на вопросы ведущего программы «[НЕ]фантастика» на Радио «КП» писателя Владимира Торина о ситуации в мировой экономике, почему дорожает золото и что делать простым россиянам в такой обстановке.

с чего всё началось

Экономист Владислав Жуковский дал прогноз по ситуации на финансовых рынках.

Экономист дал прогноз по ситуации на финансовых рынках

Здоровье Татарстанцы перестали соблюдать правила защиты от коронавируса На пресс-конференции в «Татар-информ» заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала журналистам о том, что жители Татарстана в последние недели стали забывать о правилах защиты от коронавируса. 9

Фигурное катание ISU намерен сохранить Гран-при по фигурному катанию в календаре сезона Международный союз конькобежцев (ISU) намерен сохранить Гран-при по фигурному катанию в календаре сезона-2020/21, сообщает агентство Kyodo.

Общество Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2». 446

Происшествия В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции. 408

Авто «Супер-Авто» начинает выпускать силовые бамперы для Lada 4x4 Вопрос с легитимностью установки на конкретные авто в настоящее время открыт: как следует из действующего техрегламента, такие изменения должны быть зарегистрированы в ГАИ, если они не указаны в ОТТС. © «Супер-Авто» Сколько будут стоить силовые бамперы, пока неизвестно, но, скорее всего, стоимость будет колебаться в зависимости от наличия декоративного пластика и лебёдки.

Фигурное катание Трусова объяснила, почему ушла из группы Тутберидзе к Плющенко В мае фигуристка ушла от Тутберидзе и стала заниматься в академии Евгения Плющенко.

Религия Шнуров высмеял опровержение слухов о богатстве патриарха Кирилла Музыкант и политик Сергей Шнуров опубликовал стихотворение в ответ на опровержение слухов о богатстве патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 129

Происшествия Два человека погибли при жесткой посадке мотодельтаплана в Подмосковье Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще один пострадал при жесткой посадке мотодельтаплана в Можайском районе Московской области в районе 97-го километра федеральном трассы М-1. 4

Общество В АТОР уточнили правила получения шенгенских виз для россиян Чехия выдает визы только членам семьи граждан ЕС, а также тем, кто отправляется туда в командировки и посещают страну с гуманитарными целями. 1

Общество Против четырех адвокатов Сафронова могут возбудить дисциплинарные дела Управление министерства юстиции России по Москве обратилось в столичную адвокатскую палату с просьбой возбудить дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова за отказ давать подписки о неразглашении, рассказал РИА Новости адвокат Иван Павлов. 2

Происшествия В Петербурге нашли тело блогера из Таджикистана Тело молодого гражданина Таджикистана, скончавшегося от удушения, обнаружено в квартире дома на улице Маршала Казакова в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. 10

Общество На Украине объявили большую распродажу тюрем На Украине с 6 августа стартует большая распродажа тюрем. Первый лот – расположенный под Киевом Ирпенский исправительный центр №132. 2

Шоу-бизнес Александр Гордон тайно развелся с четвертой женой Телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей четвертой женой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака. 199

Политика Украина выступила за создание свободной экономической зоны в Донбассе Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила собраться трем бывшим президентам Украины — Кравчуку, Кучме и Петру Порошенко — и нынешнему, Владимиру Зеленскому, чтобы «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях». 11