Экономика
News.ruЭкономист дал прогноз по стоимости нефти марки Urals
Стоимость нефти марки Urals составит $35–50 долларов за баррель, в среднем за год это сырьё будет стоить $50–55, считает гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко. По мнению эксперта, такой диапазон цен позволит сдержать экспансию сланцевой нефти из США.
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Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 30 копеек — до 70,50 рубля. Курс евро поднялся на 1 копейку и составил 79,21 рубля.
RT на русском 03:01
Происшествия
В Красноярске ищут женщину, избившую маленькую девочку в лифте
Полиция ищет женщину, избившую в лифте дома в Красноярске малолетнюю девочку.
ТАСС 00:21
Религия
В Черногории прошли шествия в поддержку Сербской православной церкви
В ряде городов Черногории после трехмесячной паузы из-за COVID-19 тысячи человек вышли на шествия в поддержку Сербской православной церкви (СПЦ) и против спорного закона о религиозных объединениях.
РИА Новости вчера в 16:07
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Киберспорт
Divinity: Original Sin 2 получит бесплатное дополнение
Srnsk вчера в 14:24
Здоровье
44 новых случая коронавируса подтверждено в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 02:58
Политика
Украина пообещала жителям Донбасса «в тысячу раз больше прав»
Жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса получат в составе Украины гораздо больше прав, чем имеют сейчас, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Lenta.ru 02:16
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Газета.Ru 03:01
Происшествия
В Подмосковье арестован сантехник-маньяк
Газета.Ru 13 июня в 15:23
Общество
В Петербурге заявили о нехватке коек для больных коронавирусом
Как признает вице-губернатор, зачастую определенного количества коек недостаточно.
АБН 02:42
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем благосостояния семей
Москва, 15 июня 2020, 08:13 — REGNUM Лидером среди регионов России с наивысшим уровнем благосостояния семей стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
REGNUM 01:13
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Здоровье
Озвучены главные очаги и причины заболевания COVID-19 в Забайкалье
Глава регионального отделения Роспотребнадзора Светлана Лапа 15 июня во время оперативного совещания рассказала о районах, в которых зафиксированы крупные очаги распространения коронавируса в Забайкалье, а также озвучила причины их появления.
Zabnews.ru 00:31
Здоровье
В Алтайском крае выявили 72 новых случая заражения коронавирусом
Общее число больных теперь составляет 2867 человек За сутки в Алтайском крае выявили 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
АМИТЕЛ 02:34
Общество
Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
Политика
Польша назвала случайную «оккупацию» части Чехии недоразумением
МИД Польши назвал случайную «оккупацию» части Чехии в мае недоразумением. Об этом представители польской стороны заявили в комментарии CNN.
Lenta.ru 13 июня в 09:05
Футбол
«Локомотив» одержал первую победу под руководством Марко Николича
Московский "Локомотив" в рамках товарищеского матча обыграл "Тамбов" с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч на 61-й минуте забил полузащитник Дмитрий Рыбчинский.
Вести.Ru вчера в 10:40
Происшествия
В Волгограде убили иностранного студента-медика
Газета.Ru 02:31
Экономика
У производителя продукции на овсяной основе Velle сменился владелец
Совладельцем петербургского производителя коктейлей, йогуртов и других продуктов питания на овсяной основе Velle стал управляющий проектами основного владельца ГК «Шоколадница» Александра Колобова Артур Сираканян.
Ведомости 00:40
Общество
В Челябинске отменили запланированное на 24 июня построение войск и техники
Челябинск, 14 июня 2020, 18:15 — REGNUM В Челябинске 24 июня не состоится торжественное построение войск и техники.
REGNUM вчера в 11:15
Общество
Правозащитники нашли 200 случаев преследования за фейки о COVID-19
Сколько дел о "фейках" возбуждается в России За 450 дней мониторинга (с даты вступления в силу статьи КоАП о "фейковых новостях") "Агора" зафиксировала около 200 случаев преследования "за распространение информации, которая отличается от официальных пресс-релизов".
РБК 01:31
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Политика
Глава МИД Украины заявил о готовности к переговорам с Лавровым
Ранее сообщалось, что Кулеба обратился к Евросоюзу в ходе заседания глав МИД Европейской народной партии (ЕНП) с просьбой усилить политическое, военное и санкционное давление на Россию.
Телеканал 360° вчера в 13:18
Наука
Ученые получили снимок одиночного атома
Новосибирские эксперты в рамках недавней исследовательской работы смогли получить фотографию одиночного атома рубидия, который попал в оптическую ловушку.
Anonsens 13 июня в 16:43
Общество
В Перми еще один депутат городской думы заболел COVID-19
Ранее COVID-19 медики обнаружили у пермского депутата Александра Филиппова.
РИА Новости 03:09
Политика
Владимир Путин рассказал, в чем сила России
Президент Владимир Путин назвал снос памятников в Европе разрушительным явлением и привел в качестве обратного примера то, как Россия оказала помощь Дагестану.
Моя Москва.онлайн 03:10