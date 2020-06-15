Экономика

News.ruNews.ruЭкономист дал прогноз по стоимости нефти марки Urals

Стоимость нефти марки Urals составит $35–50 долларов за баррель, в среднем за год это сырьё будет стоить $50–55, считает гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко. По мнению эксперта, такой диапазон цен позволит сдержать экспансию сланцевой нефти из США.
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Эксперт рассказал, сколько будет стоить нефть Urals в 2020 году

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В Алтайском крае выявили 72 новых случая заражения коронавирусом

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Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
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Польша назвала случайную «оккупацию» части Чехии недоразумением

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Общество

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Сколько дел о "фейках" возбуждается в России За 450 дней мониторинга (с даты вступления в силу статьи КоАП о "фейковых новостях") "Агора" зафиксировала около 200 случаев преследования "за распространение информации, которая отличается от официальных пресс-релизов".
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Глава МИД Украины заявил о готовности к переговорам с Лавровым

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Общество

В Перми еще один депутат городской думы заболел COVID-19

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Владимир Путин рассказал, в чем сила России

Президент Владимир Путин назвал снос памятников в Европе разрушительным явлением и привел в качестве обратного примера то, как Россия оказала помощь Дагестану.
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