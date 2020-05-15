Экономика

RT на русскомRT на русскомЭкономист дал рекомендации по хранению сбережений во время пандемии

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов дал рекомендации по хранению сбережений во время пандемии.
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Экономист рассказал, где лучше хранить сбережения во время пандемии

Депозиты лучше помогут сохранить сбережения, чем если хранить деньги наличными, но они не дадут возможность заработать. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал экономист Антон Шабанов.
ФАН15 мая в 05:18

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Экономист Шабанов рассказал, как лучше хранить сбережения во время пандемии коронавируса

Актуальные Новости03:49

Экономист Шабанов дал рекомендации по хранению денег в период пандемии COVID-19

Экономика сегоднявчера в 15:27

Смотря какие цели. Экономист рассказал, где сейчас лучше хранить деньги

Радио Sputnik15 мая в 07:01

Экономист дал рекомендации по хранению сбережений во время пандемии

RT на русском15 мая в 10:12

Экономист Шабанов рассказал, как лучше хранить сбережения в условиях пандемии

Политика Сегодня15 мая в 10:01

Экономист рассказал, где лучше хранить деньги во время коронавируса

ТК Звездавчера в 14:40

Экономист рассказал, где лучше хранить сбережения во время пандемии

ФАН15 мая в 05:18
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Общество

Вирусолог оценил шансы заразиться коронавирусом через товары

Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае.
РИА Новости вчера в 19:14
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Политика

В Удмуртии от коронавируса скончался бывший сенатор Виктор Шудегов

Бывший сенатор Виктор Шудегов скончался от коронавируса COVID-19 на 68 году жизни.
Вести.Ru вчера в 23:15
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Политика

Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России

Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
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Происшествия

В Израиле найден мёртвым посол Китая

Иерусалим, 17 мая 2020, 11:17 — REGNUM Посол Китая в Израиле Ду Вэй найден мёртвым утром 17 мая.
REGNUM 04:17
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Общество

В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян

Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times.
РБК 01:23
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Общество

Россиянам предсказали аномально холодную погоду

На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
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Политика

Обама: власти США не ведают, что творят

Пандемия показала, что власти США не задумываются о последствиях своих действий, обратился экс-президент США Барак Обама 16 мая в видеообращении к выпускникам школ.
ИА Красная Весна 01:49
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Футбол

Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут «Локомотив»

Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил о предстоящем уходе из команды ряда игроков.
RT на русском 02:40
Общество

Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России

Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости 02:54
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Космос

Хаббл запечатлел две сверхновые в галактике NGC 5861

Примерно в 85 миллионах световых лет от Земли в созвездии Весы находится прекрасная галактика NGC 5861, запечатленная на изображении выше космическим телескопом NASA / ESA Хаббл.
V-kosmose.com 15 мая в 10:24
Политика

В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу

Газета.Ru 01:15
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Музыка

«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
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Общество

В России за сутки выявили 9709 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 9709 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
РИА Новости 03:53
Энергетика

Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
2,4K
Здоровье

В Китае за сутки выявили 21 случай заражения коронавирусом

Восемь новых случаев заражения коронавирусом нового типа и 13 бессимптомных носителей зарегистрировано в Китае за прошедшие сутки, курс лечения прошли 10 пациентов.
Московский Комсомолец 15 мая в 22:59
5
Политика

Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России

Коммерсантъ вчера в 12:49
3,7K
Политика

В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США

Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
149
Общество

МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус

В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ вчера в 04:55
5,5K
Происшествия

Во Владимире загорелся склад с подозрительными медицинскими отходами

ГТРК Владимир 01:07
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Здоровье

Карта коронавируса в Тверской области: где есть новые случаи 15 мая

Жителей региона просят ограничить посещение мест массового скопления людей, а пожилых жителей Тверской области — оставаться дома.
Афанасий-бизнес 15 мая в 03:48
10
Экономика

Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

РИА Новости 15 мая в 06:25
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Здоровье

Главный онколог Минздрава Каприн назвал потерю веса симптомом рака

Как объяснил эксперт своим подписчикам в эфире Instagram, снижение веса при раке объясняется тем, что раковая опухоль забирает слишком много белка из организма, передает РГ.
Shraibikus News 02:51
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Биатлон

Конфликт между Драчёвым и правлением СБР разгорелся с новой силой

В российском спорте набирает силу конфликт между главой Союза биатлонистов России Владимиром Драчёвым и правлением организации.
RT на русском 15 мая в 16:41
Происшествия

СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
5,6K
Финансы

Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы

Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы.
РИА Новости 01:00
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Единоборства

Оверим нокаутировал Харриса на турнире Fight Night 172

В Джексонвилле прошел третий за неделю турнир UFC, главным событием которого стал бой между Алистаром Оверимом и Уолтом Харрисом.
Российская газета 01:43
Здоровье

В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

Коммерсантъ вчера в 21:45
1,6K
Общество

Дрозденко вновь закроет «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о решении закрыть торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», которые работали несколько дней после длительного открытия.
АиФ Санкт-Петербург 02:35
249
Происшествия

Сотрудник автосервиса протаранил машину грабителей в Петербурге

Администратор одного из автосалонов в Петербурге попытался помешать грабителям и протаранил автомобиль злоумышленников.
News.ru вчера в 13:27
20
Политика

Украина обновила санкционный список против российских организаций

Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС 15 мая в 16:45
1,2K
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