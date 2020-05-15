Депозиты лучше помогут сохранить сбережения, чем если хранить деньги наличными, но они не дадут возможность заработать. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал экономист Антон Шабанов.

с чего всё началось

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов дал рекомендации по хранению сбережений во время пандемии.

Экономист дал рекомендации по хранению сбережений во время пандемии

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