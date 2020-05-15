Экономика
RT на русскомЭкономист дал рекомендации по хранению сбережений во время пандемии
Независимый экономический эксперт Антон Шабанов дал рекомендации по хранению сбережений во время пандемии.
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с чего всё началось
Депозиты лучше помогут сохранить сбережения, чем если хранить деньги наличными, но они не дадут возможность заработать. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал экономист Антон Шабанов.ФАН15 мая в 05:18
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Экономист Шабанов рассказал, как лучше хранить сбережения во время пандемии коронавируса
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Экономист Шабанов рассказал, как лучше хранить сбережения в условиях пандемии
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Коронавирус SARS-CoV-2 впервые обнаружили в конце декабря прошлого года в Китае.
РИА Новости вчера в 19:14
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В Удмуртии от коронавируса скончался бывший сенатор Виктор Шудегов
Бывший сенатор Виктор Шудегов скончался от коронавируса COVID-19 на 68 году жизни.
Вести.Ru вчера в 23:15
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Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg поменяло название статьи о смертности от коронавируса в России после критики со стороны российского МИДа.
Известия вчера в 16:23
Происшествия
В Израиле найден мёртвым посол Китая
Иерусалим, 17 мая 2020, 11:17 — REGNUM Посол Китая в Израиле Ду Вэй найден мёртвым утром 17 мая.
REGNUM 04:17
Общество
В двадцатку богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян
Российский бизнесмен Алишер Усманов поднялся на одну строчку в списке богатейших жителей Великобритании, который был составлен газетой Sunday Times.
РБК 01:23
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
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Обама: власти США не ведают, что творят
Пандемия показала, что власти США не задумываются о последствиях своих действий, обратился экс-президент США Барак Обама 16 мая в видеообращении к выпускникам школ.
ИА Красная Весна 01:49
Футбол
Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут «Локомотив»
Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил о предстоящем уходе из команды ряда игроков.
RT на русском 02:40
Общество
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Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости 02:54
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Хаббл запечатлел две сверхновые в галактике NGC 5861
Примерно в 85 миллионах световых лет от Земли в созвездии Весы находится прекрасная галактика NGC 5861, запечатленная на изображении выше космическим телескопом NASA / ESA Хаббл.
V-kosmose.com 15 мая в 10:24
Музыка
«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Международный песенный конкурс "Евровидение" в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.
Интерфакс вчера в 17:20
Общество
В России за сутки выявили 9709 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 9709 новых пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
РИА Новости 03:53
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Здоровье
В Китае за сутки выявили 21 случай заражения коронавирусом
Восемь новых случаев заражения коронавирусом нового типа и 13 бессимптомных носителей зарегистрировано в Китае за прошедшие сутки, курс лечения прошли 10 пациентов.
Московский Комсомолец 15 мая в 22:59
Политика
Путин заявил о наличии уникальных видов оружия у России
Коммерсантъ вчера в 12:49
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК вчера в 22:02
Общество
МВД рассказало о штрафах за отказ от тестирования на коронавирус
В МВД России пояснили, в каких случаях граждан могут оштрафовать за бездействие при коронавирусе.
Коммерсантъ вчера в 04:55
Происшествия
Во Владимире загорелся склад с подозрительными медицинскими отходами
ГТРК Владимир 01:07
Здоровье
Карта коронавируса в Тверской области: где есть новые случаи 15 мая
Жителей региона просят ограничить посещение мест массового скопления людей, а пожилых жителей Тверской области — оставаться дома.
Афанасий-бизнес 15 мая в 03:48
Экономика
Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»
РИА Новости 15 мая в 06:25
Здоровье
Главный онколог Минздрава Каприн назвал потерю веса симптомом рака
Как объяснил эксперт своим подписчикам в эфире Instagram, снижение веса при раке объясняется тем, что раковая опухоль забирает слишком много белка из организма, передает РГ.
Shraibikus News 02:51
Биатлон
Конфликт между Драчёвым и правлением СБР разгорелся с новой силой
В российском спорте набирает силу конфликт между главой Союза биатлонистов России Владимиром Драчёвым и правлением организации.
RT на русском 15 мая в 16:41
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Финансы
Саудовская Аравия готовит социальную революцию для мировой победы
Западные СМИ и экспертное сообщество испытывают острый когнитивный диссонанс по поводу действий Саудовской Аравии в контексте ценовой войны на нефтяном рынке: бюджетные сокращения, урезания социальных выплат и очевидный экономический кризис контрастируют с агрессивными действиями на финансовых рынках, которые указывают на то, что у Эр-Рияда есть некая долгосрочная стратегия и далекоидущие планы.
РИА Новости 01:00
Единоборства
Оверим нокаутировал Харриса на турнире Fight Night 172
В Джексонвилле прошел третий за неделю турнир UFC, главным событием которого стал бой между Алистаром Оверимом и Уолтом Харрисом.
Российская газета 01:43
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
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Дрозденко вновь закроет «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас»
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о решении закрыть торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», которые работали несколько дней после длительного открытия.
АиФ Санкт-Петербург 02:35
Происшествия
Сотрудник автосервиса протаранил машину грабителей в Петербурге
Администратор одного из автосалонов в Петербурге попытался помешать грабителям и протаранил автомобиль злоумышленников.
News.ru вчера в 13:27
Политика
Украина обновила санкционный список против российских организаций
Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции.
ТАСС 15 мая в 16:45