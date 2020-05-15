Экономика
RT на русскомЭкономист дал рекомендации по хранению сбережений во время пандемии
Независимый экономический эксперт Антон Шабанов дал рекомендации по хранению сбережений во время пандемии.
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с чего всё началось
Депозиты лучше помогут сохранить сбережения, чем если хранить деньги наличными, но они не дадут возможность заработать. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал экономист Антон Шабанов.ФАНвчера в 05:18
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Экономист Шабанов рассказал, как лучше хранить сбережения в условиях пандемии
Политика Сегоднявчера в 10:01
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Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
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Фигурное катание
Медведева рассказала, почему ушла от Тутберидзе к Орсеру
Российская фигуристка Евгения Медведева вспомнила свой переход от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
RT на русском 13:11
Общество
«Мега Парнас» и «Мега Дыбенко» эвакуировали
В субботу, 16 мая, в пригородах Петербурга эвакуировали только что открытые после частичного снятия ограничений торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко».
Коммерсантъ Санкт-Петербург 07:13
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у кого в мире
Президент Владимир Путин заявил, что фундаментальная наука, научные школы и инженерные кадры России способствуют созданию современных видов вооружения, которых "нет ни у одной страны в мире".
Газета.Ru 14:01
Общество
Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
Армия и оружие
В Сирии установили памятную табличку в честь лётчика Романа Филипова
RT на русском вчера в 23:55
Общество
В Севастополе отменен режим обязательной самоизоляции
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РИА Новости Крым 06:42
Общество
Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром
Вице-премьер Татьяна Голикова сравнила уровень смертности от коронавируса в России с остальным миром.
Lenta.ru 14:18
Наука
В США сообщили о найденном антителе для блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили, что обнаружили антитело, которое может полностью заблокировать коронавирус и вывести его из организма человека в течение трех дней.
Известия 13:32
Футбол
Чемпионат Европы может пройти в меньшем количестве городов — Чеферин
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) готов провести чемпионат Европы в меньшем количестве городов, чем планировалось ранее.
Телеканал 360° 13:58
Происшествия
В детской больнице на Васильевском охранники устроили поножовщину
В ночь на 16 мая в детской больнице №2 имени святой Марии Магдалины произошло чрезвычайное происшествие: подрались двое охранников.
Gazeta.SPb 12:21
Шоу-бизнес
Петр Чернышев сообщил, что у Анастасии Заворотнюк началась ремиссия
Как сообщает Петр Чумаков, от Петра Чернышева он узнал, что у Заворотнюк наметилась ремиссия, поэтому семья пока не торопится с новыми радикальными способами лечения.
Bimru.ru вчера в 06:05
Кино
Меган Фокс ушла от мужа
Подруга актрисы подтвердила, что супруги расстались и Фокс вместе с детьми – 4-летним Джорни, 6-летним Ботхи и 7-летним Ноа – живёт отдельно от мужа.
Нижегородская Правда 10:41
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 07:13
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
Общество
Китай наложит санкции на Apple и Cisco
Ответом со стороны Китая может стать внедрение санкций против американских компаний, в том числе и Cisco, Apple, Qualcomm.
Вечерний курьер 10:07
Общество
Глава Минтранса описал два сценария восстановления авиаперевозок
Министр транспорта Евгений Дитрих озвучил два прогноза относительно того, как будет восстанавливаться авиаотрасль в России.
РИА Новости 12:34
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Общество
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей
Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 08:42
Происшествия
Мигранты устроили массовый митинг у столичного рынка «Фуд-сити»
В Коммунарке возле рынка "Фуд-Сити" собрались десятки торговцев-мигрантов, недовольных тем, что им повысили арендную плату на торговые места.
Российская газета вчера в 11:21
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru 08:54
Шоу-бизнес
Настя Каменских: «Мы с Лешей сердце, которое бьется в унисон»
Настя Каменских рассказала о том, что у них с Потапом полностью совпадают взгляды на жизнь и музыкальные вкусы.
StarHit.ru вчера в 15:00
Политика
Путин сообщил об открытии еще восьми медцентров Министерства обороны
Президент России Владимир Путин сообщил об открытии еще восьми новых многофункциональных центров Министерства обороны для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает Life.ru.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:36
Здоровье
Академик рассказал, передается ли коронавирус новорожденным
Основатель сети клиник «Мать и дитя», академик РАН Марк Курцер рассказал, может ли коронавирус передаться новорожденным.
Суть событий 11:27
Общество
В Москве выявили более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции
Более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции выявлено в Москве.
RT на русском 05:37
Космос
Запуск секретного американского космоплана пришлось отложить
Запуск американской тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 с космопланом X-37B отложили на сутки из-за погоды на космодроме на мысе Канаверал, сообщила компания United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin).
Взгляд.ру 10:53
Общество
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 11:10
Политика
Украина расширила санкции против России
Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11