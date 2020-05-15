Экономика

RT на русскомRT на русскомЭкономист дал рекомендации по хранению сбережений во время пандемии

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов дал рекомендации по хранению сбережений во время пандемии.
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с чего всё началось

Экономист рассказал, где лучше хранить сбережения во время пандемии

Депозиты лучше помогут сохранить сбережения, чем если хранить деньги наличными, но они не дадут возможность заработать. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал экономист Антон Шабанов.
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Экономист рассказал, где лучше хранить деньги во время коронавируса

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Экономист дал рекомендации по хранению сбережений во время пандемии

RT на русскомвчера в 10:12

Экономист рассказал, где лучше хранить сбережения во время пандемии

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Депозиты VS наличные: где хранить деньги в пандемию

Infox.ruвчера в 08:52

Смотря какие цели. Экономист рассказал, где сейчас лучше хранить деньги

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Экономист Шабанов рассказал, как лучше хранить сбережения в условиях пандемии

Политика Сегоднявчера в 10:01

В каком эквиваленте выгоднее хранить сбережения

SM News13 мая в 08:49
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"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
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Медведева рассказала, почему ушла от Тутберидзе к Орсеру

Российская фигуристка Евгения Медведева вспомнила свой переход от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.
RT на русском 13:11
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В субботу, 16 мая, в пригородах Петербурга эвакуировали только что открытые после частичного снятия ограничений торговые комплексы «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко».
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Путин: у России есть оружие, которого нет ни у кого в мире

Президент Владимир Путин заявил, что фундаментальная наука, научные школы и инженерные кадры России способствуют созданию современных видов вооружения, которых "нет ни у одной страны в мире".
Газета.Ru 14:01
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Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

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Армия и оружие

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RT на русском вчера в 23:55
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Общество

В Севастополе отменен режим обязательной самоизоляции

Режим обязательной самоизоляции в Севастополе отменили с 18 мая. Решение об этом было принято на заседании оперативного штаба.
РИА Новости Крым 06:42
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Общество

Смертность от коронавируса в России сравнили с остальным миром

Вице-премьер Татьяна Голикова сравнила уровень смертности от коронавируса в России с остальным миром.
Lenta.ru 14:18
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Наука

В США сообщили о найденном антителе для блокировки коронавируса

Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили, что обнаружили антитело, которое может полностью заблокировать коронавирус и вывести его из организма человека в течение трех дней.
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Футбол

Чемпионат Европы может пройти в меньшем количестве городов — Чеферин

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) готов провести чемпионат Европы в меньшем количестве городов, чем планировалось ранее.
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В детской больнице на Васильевском охранники устроили поножовщину

В ночь на 16 мая в детской больнице №2 имени святой Марии Магдалины произошло чрезвычайное происшествие: подрались двое охранников.
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Петр Чернышев сообщил, что у Анастасии Заворотнюк началась ремиссия

Как сообщает Петр Чумаков, от Петра Чернышева он узнал, что у Заворотнюк наметилась ремиссия, поэтому семья пока не торопится с новыми радикальными способами лечения.
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Кино

Меган Фокс ушла от мужа

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СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»

Российская газета 07:13
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Общество

Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском 09:45
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Общество

Китай наложит санкции на Apple и Cisco

Ответом со стороны Китая может стать внедрение санкций против американских компаний, в том числе и Cisco, Apple, Qualcomm.
Вечерний курьер 10:07
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Общество

Глава Минтранса описал два сценария восстановления авиаперевозок

Министр транспорта Евгений Дитрих озвучил два прогноза относительно того, как будет восстанавливаться авиаотрасль в России.
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
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Общество

Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей

Главного врача армавирской городской больницы уволят из-за нарушений с выплатами медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
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В Коммунарке возле рынка "Фуд-Сити" собрались десятки торговцев-мигрантов, недовольных тем, что им повысили арендную плату на торговые места.
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Настя Каменских рассказала о том, что у них с Потапом полностью совпадают взгляды на жизнь и музыкальные вкусы.
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Путин сообщил об открытии еще восьми медцентров Министерства обороны

Президент России Владимир Путин сообщил об открытии еще восьми новых многофункциональных центров Министерства обороны для лечения пациентов с коронавирусом, сообщает Life.ru.
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Здоровье

Академик рассказал, передается ли коронавирус новорожденным

Основатель сети клиник «Мать и дитя», академик РАН Марк Курцер рассказал, может ли коронавирус передаться новорожденным.
Суть событий 11:27
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Политика

Рогозин ответил на заявление Трампа о «супер-пупер ракете»

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Общество

В Москве выявили более 70 тысяч нарушений режима самоизоляции

Более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции выявлено в Москве.
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Космос

Запуск секретного американского космоплана пришлось отложить

Запуск американской тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 с космопланом X-37B отложили на сутки из-за погоды на космодроме на мысе Канаверал, сообщила компания United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin).
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Общество

Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами.
РИА Новости 11:10
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Политика

Украина расширила санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских учреждений, передает ТАСС.
BFM.ru 02:11
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