«Путинские» 10 000 рублей единоразовой выплаты пенсионеры на руки еще не получили, а некоторые экономисты уже советуют нам не торопиться. И использовать эту сумму как инвестицию. То есть вложить в какое-то коммерческое предприятие и тем самым не просто сохранить деньги, но еще их и преумножить.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) получила возможность взыскать свыше $200 тыс. с голливудского актера Стивена Сигала, у которого есть российское гражданство, в настоящее время проживающего в Москве.
Группа ученых из Калифорнийского технологического института (Caltech), Государственного университета Канзаса (США) и Политехнического института Гренобля (Франция) обнаружили, что муравьи строят свои жилища согласно законам физики, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.