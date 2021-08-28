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Экономист дал совет пенсионерам, как потратить выплату в 10 тысяч

Доктор экономических наук, профессор Никита Масленников рассказал в беседе с mk.ru, как пенсионерам лучше потратить единовременную выплату в 10 тысяч рублей.
Газета.Ru
Президент РФ Владимир Путин 24 августа подписал указ о предоставлении пенсионерам единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей.
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Также экономист рекомендует через банки или финансовых посредников купить облигации федерального займа, где доход составляет около 7% годовых.
Газета.Ru
Масленников также оговорился, что для получения существенного денежного дохода от использования названных финансовых инструментов стоит использовать более серьезные денежные суммы.
Рамблер

С чего всё началось

Экономист посоветовал, как лучше потратить 10 000 рублей выплаты пенсионерам
«Путинские» 10 000 рублей единоразовой выплаты пенсионеры на руки еще не получили, а некоторые экономисты уже советуют нам не торопиться. И использовать эту сумму как инвестицию. То есть вложить в какое-то коммерческое предприятие и тем самым не просто сохранить деньги, но еще их и преумножить.
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