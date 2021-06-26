Экономист дал совет по долларам после демарша Минфина
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о том, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от доллара в ближайший месяц. Вместо него в структуре вырастет доля евро и юаня, а также появится золото.В источнике
С чего всё началось
Эксперт дал совет, что делать с долларами после демарша Минфина
Ранее Минфин приближал структуру ФНБ к золотовалютной структуре общих международных резервов России, близкой к стандартам МВФ. Однако решение полностью отказаться от доллара в структуре ФНБ, по мнению эксперта, снижает диверсификацию активов в Фонде.
ПРАЙМ19:02