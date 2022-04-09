РИА НовостиЭкономист дель Валль: попытка изолировать Россию ускорит отказ от доллара в пользу рубляПопытка США изолировать Россию может привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, написал в статье для журнала Valeurs actuelles французский политолог и экономист Александр дель Валль.РИА НовостиВ частности, готовность Венгрии платить за российский газ в рублях указывает на начало раскола в Евросоюзе по вопросу отношений с Россией, считает эксперт.Lenta.ru"Именно попытка изолировать Россию ускорит дедолларизацию и девестернизацию мира, и так становящегося все более многополярным", — заключил политолог.РИА Новости«Похоже, скоро самому понятию «нефтедоллар» придет конец», – считает экономист.Взгляд.руЧитать далееСвернутьРамблерРамблерТелеканал 360°РЕН ТВФАНREGNUMЯмал-МедиаКомсомольская правдаТК ЗвездаВечерняя МоскваНациональная служба новостейПодробнее о событииФранцузский экономист дель Валль спрогнозировал падение курса доллара к рублюLife.ru21:24Экономист дель Валль: попытка изолировать Россию ускорит отказ от доллара в пользу рубляИзвестия21:16Французский экономист предрек падение доллара в пользу рубляURA.Ru19:59Французский экономист дель Валль: попытка изолировать РФ ускорит отказ от доллара в пользу рубляТелеканал 360°20:49Экономист дель Валль заявил, что изоляция России может привести к падению доллараLenta.ru20:00Экономист дель Валль: попытка изолировать Россию ускорит падение доллараФАН21:14Экономист дель Валль: попытка изолировать Россию ускорит отказ от доллара в пользу рубляРИА Новости19:34Показать ещёОценить151Поделиться