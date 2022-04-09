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Экономист дель Валль: попытка изолировать Россию ускорит отказ от доллара в пользу рубля

Попытка США изолировать Россию может привести к падению доллара в пользу рубля и китайского юаня, написал
 в статье для журнала Valeurs actuelles французский политолог и экономист Александр дель Валль.
РИА Новости
В частности, готовность Венгрии платить за российский газ в рублях указывает на начало раскола в Евросоюзе по вопросу отношений с Россией, считает эксперт.
Lenta.ru
"Именно попытка изолировать Россию ускорит дедолларизацию и девестернизацию мира, и так становящегося все более многополярным", — заключил политолог.
РИА Новости
«Похоже, скоро самому понятию «нефтедоллар» придет конец», – считает экономист.
Взгляд.ру

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Французский экономист дель Валль спрогнозировал падение курса доллара к рублю
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