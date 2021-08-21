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Экономист: доход от экспорта российского газа в 2021 году составит 900 миллиардов рублей

Доходы России от экспорта газа в этом году могут составить порядка 900 миллиардов рублей, подсчитал для РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок Сергей Колобанов.
РИА Новости
«При сохранении объема экспорта газа во втором полугодии года на уровне первых шести месяцев и средней цены на уровне июльской, доход от экспортной пошлины в этом году составит почти 900 млрд рублей», – заявил он.
Взгляд.ру
Средняя цена газа в хабе TTF в Нидерландах в июле составляла около 350 евро за тысячу кубометров.
РИА Новости
Причем за первые семь месяцев года доходы от экспортной пошлины уже перекрыли показатели 2020 года.
РЕН ТВ

С чего всё началось

Эксперт ЦСР Колобанов: в 2021 году Россия получит около 900 миллиардов рублей от экспорта газа
Доходы России от экспорта газа в этом году могут составить порядка 900 миллиардов рублей, подсчитал для РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок Сергей Колобанов.
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