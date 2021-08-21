Доходы России от экспорта газа в этом году могут составить порядка 900 миллиардов рублей, подсчитал для РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок Сергей Колобанов.
«При сохранении объема экспорта газа во втором полугодии года на уровне первых шести месяцев и средней цены на уровне июльской, доход от экспортной пошлины в этом году составит почти 900 млрд рублей», – заявил он.
Доходы России от экспорта газа в этом году могут составить порядка 900 миллиардов рублей, подсчитал для РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок Сергей Колобанов.