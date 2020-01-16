Финансы
РИА НовостиЭкономист объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером. Он опубликовал на Facebook полное видео своего комментария.
Читать в источнике
Оценить3440
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Политика
Помпео прокомментировал смену правительства РФ
Смена российского правительства не повлияет на политику Вашингтона в отношении Москвы, заявил 17 января американский госсекретарь Майк Помпео, сообщает Госдеп.
Происшествия
Суд арестовал главу МВД Коми по обвинению во взяточничестве
Городской суд Сыктывкара вынес постановление заключить под стражу главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова, подозреваемого во взяточничестве.
Политика
Зеленский не принял отставку премьер-министра
Президент Украины Владимир Зеленский дал премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше, передает "Интерфакс".
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Культура
Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил его с юбилеем. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Политика
Российский олигарх бросил вызов Финляндии из-за санкций США
Российский олигарх бросил вызов Финляндии из-за санкций США.
Армия и оружие
Рассекречены документы об освобождении Варшавы
Минобороны России рассекретило документы к 75-летию освобождения польской Варшавы от немецко-фашистских оккупантов Красной армией.
Общество
В Минэкономразвития подтвердили участие Орешкина в форуме в Давосе
Исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин примет участие во Всемирном экономическом форуме, который пройдет в Давосе с 21 по 24 января.
Политика
Новым главой ФНС стал Даниил Егоров
Новым руководителем Федеральной налоговой службы стал Даниил Егоров.
Шоу-бизнес
Елизавета II невзлюбила Меган Маркл из-за цвета кожи
Темный цвет кожи Меган Маркл никак не помогал Елизавете II любить ее больше.
Здоровье
Диетолог рассказала, чем опасно для человека мясо
Диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич рассказала, чем опасно красное мясо и в каком количестве его можно употреблять без вреда для здоровья.
Политика
Fort Russ News (США): Путин трансформирует Россию (Fort Russ News)
Путин предложил обсудить, подготовить и вынести на общенародный референдум целый ряд поправок к действующему с 1993 г. основному закону России, который, как он сказал, в целом не исчерпал своего потенциала в плане защиты демократии, прав и свобод граждан.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
Общество
Новый терминал начал работу в аэропорту «Шереметьево»
Кино
Продюсеры отказались менять пол Джеймса Бонда
Общество
Суд перенес рассмотрение иска артистов к МХАТ имени Горького
Пресненский суд в пятницу провел заседание по иску группы артистов МХАТ имени Горького к работодателю и перенес его рассмотрение на 7 февраля, сообщил РИА Новости юрист театра Федор Кириллов.
Здоровье
Назван самый простой и доступный способ сжечь лишний жир
Теннис
Андрей Рублев вышел в финал турнира в Аделаиде
Российский теннисист Андрей Рублев пробился в финал проходящего в австралийском городе Аделаида турнире с призовым фондом в 545 тысяч долларов.
Хоккей
Брагин рассказал о финале с Канадой и своем будущем
Интервью звезды сборной России об МЧМ — Вы говорили, что вам высокое качество подбора хоккеистов позволило играть в такой хоккей.
Здоровье
Травы и пряности, которые помогут снизить повышенное давление
Базилик благодаря содержанию эвгенола предотвращает сужение сосудов, что помогает стабилизировать давление.
Армия и оружие
Вооруженные силы Сирии уничтожили около 50 боевиков в Идлибе и Алеппо
Около 50 боевиков было уничтожено вооруженными силами САР в ходе атак на позиции правительственных сил в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков.
Футбол
Полузащитник сборной Казахстана прибыл на просмотр в «Зенит»
Общество
Температурный рекорд почти вековой давности побит в Москве
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Кино
Опубликованы первые кадры сериала «Стража» по Терри Пратчетту
Телеканал BBC опубликовал первые кадры из сериала «Стражи» по серии романов Терри Пратчетта.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус назвала падение из окна случайностью
Модель Ксения Пунтус, получившая серьезные травмы после падения из окна дома в Москве, назвала произошедшее с ней "нелепой случайностью".
Футбол
В «Спартаке» определили самого выносливого футболиста
На сборах в ОАЭ московский «Спартак» протестировал своих футболистов на выносливость.
Политика
«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США
Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".