Финансы
Rambler News ServiceЭкономист допустил падение курса рубля до 200 за доллар
Курс доллара в будущем может достичь 200 рублей, заявил глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, передает «Лента.ру».
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Политика
ВЦИОМ зафиксировал повышение рейтинга Путина после послания
Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина после послания Федеральному собранию повысился, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова.
Политика
МИД Польши: Красная армия освободила Варшаву, но не принесла свободы
«Красная армия освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободы», — говорится в заявлении МИД Польши, опубликованном на странице ведомства в Twitter.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева снова полностью сменила имидж
Ляйсан Утяшева, спортсменка и супруга юмориста Павла Воли, решила показать подписчикам в «Инстаграме» свой новый образ.
Происшествия
Увеличилось число пострадавших в массовом ДТП в Адыгее
Число пострадавших в массовой аварии в Адыгее увеличилось до 12.
Политика
Халифа Хафтар написал Путину письмо
Обращение к российскому президента Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
Происшествия
Российскую модель арестовали в Испании за клевету
В Испании задержана модель российско-испанского происхождения Луиза Кремлева.
Шоу-бизнес
Дима Билан готовится к очередной операции на ноге
Дима Билан обнародовал на своей странице пост в Instagram, в котором рассказал, что сейчас находится в больнице.
Игры
Kotaku: Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС
Джейсон Шрайер из Kotaku сообщает, что в этом году Horizon Zero Dawn действительно выйдет на РС.
Армия и оружие
При ударе по базе в Ираке пострадали 11 американских военных
Происшествия
В Домодедово самолет экстренно сел на недостроенную полосу
Самолет российской авиакомпании "ИрАэро" сел на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Политика
Bloomberg узнал о возможном назначении Орешкина помощником президента
Если Белоусов перейдет в правительство, Орешкин может стать помощником президента, говорил «Ведомостям» бывший федеральный чиновник.
Общество
В Китае рождаемость упала до минимума с середины XX века
В Китае коэффициент рождаемости – число рожденных детей на тысячу человек – снизился до рекордного уровня с середины XX века.
Политика
Украинский премьер объяснил решение уйти в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил свое решение подать в отставку в ходе выступления в Верховной раде в пятницу, 17 января, которое опубликовано на странице политика в Facebook.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Общество
Правительство Медведева выделило 127 млрд рублей на ледокол
Правительство России перед отставкой постановило выделить 127 млрд рублей из федерального бюджета на строительство атомного ледокола "Лидер".
Происшествия
Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале
Экономика
Кудрин: меры по борьбе с бедностью не ускорят рост экономики России
Ранее, как напоминает RT, в Минэкономразвития заявили, что предложенные президентом России Владимиром Путиным социальные меры должны ускорить рост ВВП страны на 0,3 процентного пункта.
Политика
Соловьев в прямом эфире поспорил с экспертом о советско-польской войне
Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы на канале "Россия 1" вступил в жаркую дискуссию с общественным деятелем Григорием Амнуэлем.
Общество
Испытания новейшего пистолета «Аспид» показали на видео
Ростех опубликовал видео испытаний новейшего 9-миллиметрового пистолета "Аспид" - спортивной версии армейского "Удава".
Политика
Лавров призвал к деэскалации после трагедии с Boeing в Иране
Происшествия
Полицейские задержали водителя минивэна, попавшего в ДТП под Саратовом
Полицейские задержал водителя минивэна, попавшего в ДТП в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.
Шоу-бизнес
Выпавшая из окна девушка внука Михалкова обратилась к подписчикам
Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна дома внука режиссера Никиты Михалкова, заявила подписчикам, что никаких запрещенных веществ и таблеток в ее истории задействовано не было.
Музыка
Глава правительства оказался композитором песен Григория Лепса
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.
Экономика
Владелец «Мечела» решил продать Эльгу
Инвестиции проектной компании "Эльгауголь", оператора по освоению Эльги (" Мечел" владеет 51%, остальное — у Газпромбанка) за 2016 – 2018 годы составили менее чем 5,5 млрд руб. При этом "Эльгауголь" имеет статус участника регионального инвестпроекта в Якутии и взяла на себя обязательства инвестировать около 80 млрд руб. до конца 2020 года в обмен на налоговые льготы.
Общество
РФ получила право на экспорт говядины в Китай
Россия получила право на экспорт говядины в Китай, поставки возможны с 17 января, сообщает Россельхознадзор.
Политика
Создана рабочая группа по изменению Конституции РФ
Всего в состав группы вошло 75 человек, среди них законодатели, деятели культуры и спорта, представители общественных организаций.
Политика
Госдума согласовала назначение Мишустина премьером РФ
Депутаты Госдумы дали согласие президенту России на назначение Михаила Мишустина председателем Правительства.
Общество
Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика
Спорт
Играющий в РПЛ немец рассказал о негативном восприятии России на родине
Немецкий защитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Арсенал» Роберт Бауэр рассказал о негативном восприятии России на родине.