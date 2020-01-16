Курс доллара в будущем может достичь 200 рублей, заявил глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, передает «Лента.ру».

Экономист допустил падение курса рубля до 200 за доллар

Политика ВЦИОМ зафиксировал повышение рейтинга Путина после послания Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина после послания Федеральному собранию повысился, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова.

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Политика Украинский премьер объяснил решение уйти в отставку Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил свое решение подать в отставку в ходе выступления в Верховной раде в пятницу, 17 января, которое опубликовано на странице политика в Facebook.

Общество Правительство Медведева выделило 127 млрд рублей на ледокол Правительство России перед отставкой постановило выделить 127 млрд рублей из федерального бюджета на строительство атомного ледокола "Лидер".

Шоу-бизнес Выпавшая из окна девушка внука Михалкова обратилась к подписчикам Модель Ксения Пунтус, выпавшая из окна дома внука режиссера Никиты Михалкова, заявила подписчикам, что никаких запрещенных веществ и таблеток в ее истории задействовано не было.

Политика Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров с Гончаруком Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов установить причастных к записи разговоров во время встречи с премьером Алексеем Гончаруком, министрами и представителями Нацбанка Украины.