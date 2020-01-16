Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceЭкономист допустил падение курса рубля до 200 за доллар

Курс доллара в будущем может достичь 200 рублей, заявил глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, передает «Лента.ру».
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