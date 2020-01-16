Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceЭкономист допустил падение курса рубля до 200 за доллар

Курс доллара в будущем может достичь 200 рублей, заявил глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, передает «Лента.ру».
Читать в источнике
Комментировать1857

Подробнее о событии

«Неправильно поняли»: экономист объяснил прогноз о 200 рублях за доллар

News.ru04:56

Оценивший вероятность роста доллара до 200 рублей аналитик объяснился

Lenta.ruвчера в 10:30

Автор слов о 200 рублях за доллар обвинил СМИ во лжи

Национальная служба новостей00:39

Экономист пояснил слова о возможном росте доллара до 200 рублей

URA.Ruвчера в 13:39

Эксперт объяснил слова о возможности движения курса доллара к ₽200

РБКвчера в 13:36

Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился

Газета.Ruвчера в 11:34

Экономист объяснил свой прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Москва 2403:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
Политика

Новым руководителем ФНС стал Даниил Егоров

Новым руководителем Федеральной налоговой службы назначен Даниил Егоров, до этого он занимал должность замруководителя службы.
Ведомости 09:14
Происшествия

В Китае второй человек умер от неизвестного коронавируса

В городе Ухань врачи подтвердили второй летальный случай заболевания в Китае неизвестным видом коронавируса.
Московский Комсомолец 08:54
Политика

В Европарламенте обвинили РФ в искажении истории Второй мировой войны

Вебер, избранный в ЕП от Европейской народной партии, считает, что пакт Молотова — Риббентропа привел к началу Второй мировой войны.
Аргументы и Факты вчера в 02:42
Кино

Джордж Лукас встретил Малыша Йоду

News.ru 07:43
Политика

Путин образовал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию

Президент подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации".
Российская газета 15 января в 15:08
Футбол

Украинский клуб выгнал футболиста после его визита в РФ

REGNUM 09:14
Технологии

Windows 7 теряет поддержку Microsoft

ОС все еще остается на миллионах компьютеров по всему миру Сегодня Microsoft объявила о прекращении поддержки своей операционной системы Windows 7, спустя почти 11 лет после запуска ОС.
Коммерсантъ 15 января в 04:56
Общество

В России впервые нанесли маркировку на побывавшее в угоне авто

Госавтоинспекция сообщила, что в подмосковной Балашихе уполномоченное предприятие впервые после вступления в силу новых требований нанесло дополнительную маркировку на побывавший в угоне автомобиль.
Московский Комсомолец 09:33
Хоккей

Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу

РИА Новости вчера в 23:45
Политика

Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от силовиков установить причастных к записи разговоров на совещании премьер-министра Алексея Гончарука.
РИА Новости 08:19
Политика

Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Газета.Ru 05:14
Экономика

Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции «Новатэка»

Председатель правления и крупнейший акционер «Новатэка» Леонид Михельсон продал принадлежащие ему напрямую акции компании, сократив свою долю с 0,7375% до нуля.
Ведомости 08:00
Игры

Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли

Известия вчера в 16:26
Происшествия

Пропавшую под Новосибирском 10-летнюю девочку нашли живой в подвале

Известия вчера в 23:26
Экономика

Производство алкоголя в России увеличилось в 2019 году на 7%

В 2019 году объем производства алкоголя в России достиг 199,82 миллиона декалитров, увеличившись на 7%.
Ридус 09:41
Спорт

Российские ватерполистки разгромили Хорватию на чемпионате Европы

Женская сборная России по водному поло одержала третью победу на чемпионате Европы, который проходит в Будапеште (Венгрия).
Чемпионат 09:36
Общество

Роскачество предупредило о способах мошенничества через банкоматы

Центр цифровой экспертизы Роскачества советует пользоваться банкоматами, установленными в самих банках, поскольку злоумышленники не хотят попадаться на глаза сотрудникам.
РИА Новости 00:54
Происшествия

В Ярославле вынесли приговор второму фигуранту дела о пытках в колонии

RT на русском 08:59
Здоровье

В Ваныкинской больнице провели первую операцию на новом оборудовании

МК в Туле 06:02
Армия и оружие

МИД Польши обвинил Россию в попытке переписать историю о войне

REGNUM 07:39
Политика

Из ГД отозвали проект о ликвидации партий за зарубежное финансирование

Законопроект, которым предлагается установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа, отозван из Госдумы, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 08:03
Общество

Адвокат предложил завести уголовное дело против Урганта

Адвокат и член президентского Совета по правам человека Шота Горгадзе оценил требование православных активистов лишить гражданства телеведущего Ивана Урганта.
Газета.Ru 08:12
Армия и оружие

США подтвердили информацию о раненых в ходе удара Ирана

Центральное командование США подтвердило сообщения СМИ об 11 военных, пострадавших в результате ракетного удара Ирана по американским базам в Ираке.
RT на русском 09:46
Армия и оружие

Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО

Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
Avia.pro вчера в 22:27
Спорт

МОК и IPC присоединились к процессу в CAS между WADA и РУСАДА

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (IPC) присоединились к процессу в Спортивном арбитражном суде (CAS) между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны, сообщается на сайте IPC.
РИА Новости 08:22
Политика

Халифа Хафтар написал Путину письмо

Обращение к российскому президенту Владимиру Путину направил командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, сообщили 17 января в пресс-службе Кремля.
REGNUM 08:15
Хоккей

НХЛ пытается взять контроль над ситуацией, сложившейся между «Калгари» и «Эдмонтоном»

Национальная хоккейная лига обеспокоена ситуацией, сложившейся между «Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз».
Чемпионат 04:46
Биатлон

Норвежские биатлонистки выиграли эстафету

Вести.Ru 09:43
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15 января в 13:54
Происшествия

МАК назвал причину происшествия с самолетом UTair в Сочи

Кубань 24 вчера в 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное