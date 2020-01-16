Курс доллара в будущем может достичь 200 рублей, заявил глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, передает «Лента.ру».

Экономист допустил падение курса рубля до 200 за доллар

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