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Актуальные Новости

Экономист допустил рост курса доллара до 100 рублей

Отечественный экономист Нарек Авакян рассказал о возможных сценариях будущего рубля. Он не исключает возможности падения нацвалюты до 100 единиц за доллар при сочетании нескольких факторов.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Через один или полтора месяца курс российской валюты может обрушиться до 100 рублей за доллар и ниже. Это связано с ситуацией в Белоруссии и болезнью блогера Алексея Навального, рассказал URA.RU экономист Нарек Авакян.
URA.Ru24 сентября в 12:57
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Рамблер

Выборы в США: через полтора месяца рубль пробьет дно

Рамблервчера в 07:44
Царьград

Скоро в обменниках России: За доллар - соточку? Худший сценарий для рубля просчитал экономист

Царьградвчера в 06:25
URA.Ru

Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

URA.Ru24 сентября в 12:57
Ридус

Экономист предрек обрушение курса валюты до 100 рублей за доллар

Ридус24 сентября в 15:20
Shraibikus News

Экономист: Из-за Лукашенко рубль рискует рухнуть через месяц

Shraibikus News24 сентября в 14:40
RT на русском

Экономист оценил перспективы курса рубля

RT на русском24 сентября в 14:36
REGNUM

Экономист рассказал о сценариях по курсу рубля

REGNUMвчера в 00:36

В рязанском аквапарке утонул 13-летний школьник

"Рязанским межрайоным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту гибели в одном из рязанских аквапарков 13-летнего мальчика", - говорится в сообщении ведомства.
ТАССвчера в 11:06
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«Вектор» назвал условия для выработки пожизненного иммунитета к COVID

При определенных особенностях иммунной системы, если человек тяжело переболел COVID-19, у него возможна выработка пожизненного иммунитета к инфекции, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
РИА Новости05:49

В Подмосковье рекомендовано соблюдать самоизоляцию людям старше 65 лет

С 28 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал пожилым москвичам и людям с хроническими заболеваниями по возможности оставаться дома, а руководителям предприятий и организаций — перевести по максимуму сотрудников на удалёнку.
RT на русском03:46
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«Бостон» победил «Майами» и сократил отставание в серии плей-офф НБА

Орландо, США, 26 сентября 2020, 08:28 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» уверенно победил команду «Майами Хит» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
REGNUM01:28