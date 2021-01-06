Реестр разработчиков микроэлектроники для налоговых льгот создадут в России

Речь идет о бессрочном снижении ставки страховых взносов с 14 до 7,6% и налога на прибыль с 20 до 3%.Ожидается, что льготы позволят снизить издержки дизайн-центров и повысить их конкурентоспособность на глобальном рынке, что должно помочь России уйти от существующей зависимости от импортных средств производства и электронной компонентной базы.