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iReactor
iReactor

Экономист допустил возможность кредитного кризиса в России в 2021 году

Экономист Константин Селянин предупредил о возможном кредитном кризисе в стране в наступившем году. Эксперт объяснил его причины.В источнике
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Экономист: в 2021 году Россию ждет ипотечный коллапс

Уже весной 2021 года в России произойдет масштабный кредитный кризис. И если в ситуацию не вмешается государство, многие семьи в буквальном смысле окажутся на улице, заявил URA.RU экономист Константин Селянин.
URA.Ru5 января в 09:49
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АБН

Экономист предрек масштабный кредитный кризис в России в этом году

АБН17:49
Комсомольская правда

Экономист предсказал кредитный кризис в 2021 году

Комсомольская правдавчера в 04:25
Московский Комсомолец

Экономист предрек России ипотечный коллапс: тысячи граждан окажутся на улице

Московский Комсомолец5 января в 12:22
Lenta.ru

Экономист предупредил о риске кредитного кризиса в 2021 году

Lenta.ruвчера в 17:58
Рамблер

Россиян предупредили о риске лишиться ипотечных квартир

Рамблер5 января в 12:08
News.ru

Экономист сообщил об ожидаемом ипотечном коллапсе в 2021 году

News.ru5 января в 11:07
URA.Ru

Экономист: в 2021 году Россию ждет ипотечный коллапс

URA.Ru5 января в 09:49