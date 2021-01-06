Экономист допустил возможность кредитного кризиса в России в 2021 году
Экономист Константин Селянин предупредил о возможном кредитном кризисе в стране в наступившем году. Эксперт объяснил его причины.В источнике
С чего всё началось
Экономист: в 2021 году Россию ждет ипотечный коллапс
Уже весной 2021 года в России произойдет масштабный кредитный кризис. И если в ситуацию не вмешается государство, многие семьи в буквальном смысле окажутся на улице, заявил URA.RU экономист Константин Селянин.
URA.Ru5 января в 09:49
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Экономист предрек России ипотечный коллапс: тысячи граждан окажутся на улице
Московский Комсомолец5 января в 12:22