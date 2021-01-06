Экономист Константин Селянин предупредил о возможном кредитном кризисе в стране в наступившем году. Эксперт объяснил его причины.

С чего всё началось Экономист: в 2021 году Россию ждет ипотечный коллапс Уже весной 2021 года в России произойдет масштабный кредитный кризис. И если в ситуацию не вмешается государство, многие семьи в буквальном смысле окажутся на улице, заявил URA.RU экономист Константин Селянин. URA.Ru 5 января в 09:49