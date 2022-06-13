ИзвестияЭкономист из Чехии Швигликова: Россия радуется повышению цен на нефть из-за эмбарго ЕСРоссия будет рада ситуации на рынке энергоносителей, сложившейся после введения антироссийских санкций, поскольку сможет получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на топливо.ИзвестияЭксперт заявила, что введенное Европейским союзом (ЕС) эмбарго на российскую нефть сильно влияет на ситуацию в самом ЕС.Lenta.ruПосле начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву.РИА НовостиЕС одобрил шестой пакет антироссийских санкций 3 июня.Lenta.ruЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияDiscover24Вечерняя МоскваREGNUMРамблерЭкономика сегодняГазета.RuФАНРЕН ТВПодробнее о событииЭкономист Швигликова: санкции Запада принесут РФ доход благодаря высоким ценам на топливоLenta.ru21:58Экономист из Чехии Швигликова: Россия радуется повышению цен на нефть из-за эмбарго ЕСИзвестия21:42Časopis argument: отказ от российской нефти приведет Запад к стагфляцииЭкономика сегоднявчера в 13:38Экономист Швигликова рассказала о радости России из-за санкций ЗападаРЕН ТВ21:22Сasopis argument: нефтяное эмбарго Евросоюза принесет России больше доходовФАН20:53Чешская экономист Швигликова: Россия радуется повышению цен на нефть из-за эмбарго ЕСРИА Новости20:09Экономист Швигликова: Россия будет рада сложившейся из-за эмбарго ситуацииRT на русском21:36Показать ещёОценить337Поделиться