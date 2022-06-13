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Экономист из Чехии Швигликова: Россия радуется повышению цен на нефть из-за эмбарго ЕС

Россия будет рада ситуации на рынке энергоносителей, сложившейся после введения антироссийских санкций, поскольку сможет получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на топливо.
Известия
Эксперт заявила, что введенное Европейским союзом (ЕС) эмбарго на российскую нефть сильно влияет на ситуацию в самом ЕС.
Lenta.ru
После начала российской спецоперации по освобождению Донбасса Запад усилил санкционное давление на Москву.
РИА Новости
ЕС одобрил шестой пакет антироссийских санкций 3 июня.
Lenta.ru

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Экономист Швигликова: санкции Запада принесут РФ доход благодаря высоким ценам на топливо
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Экономист из Чехии Швигликова: Россия радуется повышению цен на нефть из-за эмбарго ЕС
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Экономист Швигликова рассказала о радости России из-за санкций Запада
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Чешская экономист Швигликова: Россия радуется повышению цен на нефть из-за эмбарго ЕС
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