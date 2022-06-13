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Экономист из Чехии Швигликова: Россия радуется повышению цен на нефть из-за эмбарго ЕС

Как спрогнозировала экономист, «отключение» Европы от российской нефти может привести к шокирующим последствиям для региона.
Известия
Россия будет рада сложившейся из-за западных санкций ситуации на рынке энергоносителей, так как сможет получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на топливо, заявила
 в колонке для Časopis argument экономист Илона Швигликова.
РИА Новости
Швигликова заявила, что пока Евросоюз будет искать новых поставщиков и страдать, Россия будет только радоваться высоким ценам на нефть.
РЕН ТВ
3 июня Евросоюз одобрил шестой пакет санкций против России.
Lenta.ru

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