Chelny-biz.ruЭкономист из Челнов Елена Чернякова покинула пост главы ФОМСВ 90-е годы работала экономистом, бухгалтером и главным бухгалтером подразделений «КАМАЗа».Chelny-biz.ruПозже Чернякова переехала в Казань, где работала в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ.Chelny-biz.ruГлава федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова, которая в 90-е работала в Набережных Челнах, оставляет должность.Chelny-biz.ruС сентября 2016 года — заместитель председателя правительства Ярославской области — директор Департамента финансов, с сентября 2019 года - заместитель губернатора Ярославской области.Medvestnik.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЭкономист из Челнов Елена Чернякова покинула пост главы ФОМСChelny-biz.ru03:50Елена Чернякова покинет пост председателя ФОМСMedvestnik.ru02:14Показать все источникиОценитьПоделиться