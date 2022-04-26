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Экономист из Челнов Елена Чернякова покинула пост главы ФОМС

В 90-е годы работала экономистом, бухгалтером и главным бухгалтером подразделений «КАМАЗа».
Chelny-biz.ru
Позже Чернякова переехала в Казань, где работала в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ.
Chelny-biz.ru
Глава федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова, которая в 90-е работала в Набережных Челнах, оставляет должность.
Chelny-biz.ru
С сентября 2016 года — заместитель председателя правительства Ярославской области — директор Департамента финансов, с сентября 2019 года - заместитель губернатора Ярославской области.
Medvestnik.ru

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Экономист из Челнов Елена Чернякова покинула пост главы ФОМС
Chelny-biz.ru03:50
Елена Чернякова покинет пост председателя ФОМС
Medvestnik.ru02:14
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