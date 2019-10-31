Экономика

РБКРБКЭкономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса

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Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
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«Будет непросто предложить нового президента»: предсказавший протесты экономист назвал два сценария для России до 2024 года

Forbes02:46

Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса

РБК09:34

Предсказавший протесты в 2011-м экономист назвал два сценария для России до 2024 года

БИЗНЕС Online03:39

Экономист назвал два сценария для России в случае нового мирового кризиса

News.ru10:23

Названы два возможных сценария выхода России из мирового кризиса

Капитал страны10:30
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Михаил Эгонович Дмитриев
Российский учёный
Российский учёный-экономист, в прошлом - государственный деятель, депутат Верховного Совета РФ, первый заместитель министра экономического развития и торговли России. Член научного совета Московского центра Карнеги. С 2005 по 2014 - президент Центра стратегических разработок.
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