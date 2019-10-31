Экономика
РБКЭкономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса
Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
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Происшествия
В детском саду «Сказка» в Нарьян-Маре мужчина зарезал ребёнка
36-летний мужчина, который во время тихого часа в детском саду причинил смертельное ножевое ранение 6-летнему мальчику, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Политика
Меркель обсудила с Зеленским начало отвода сил в Донбассе
Шоу-бизнес
Яна Рудковская и Ксения Собчак устроили совместный пресс-завтрак
Яна Рудковская и Ксения Собчак устроили совместный пресс-завтрак, во время которого пообщались с журналистами.
Политика
В Госдепе обвинили Россию в навязывании С-400 по всему миру
Россия стремится распространять свои зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова.
Футбол
Дегтярев: госкорпорации ежегодно тратят на профессиональный футбол более 7 млрд рублей
Государственные корпорации ежегодно тратят на поддержку профессиональных футбольных клубов порядка 7 млрд рублей.
Политика
В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией
Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.
Шоу-бизнес
Собчак ответила Джабраилову на слова о «головокружительном романе»
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
Транспорт
Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту
ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту.
Политика
Путин прокомментировал разговор Зеленского с нацистами на Донбассе
Президент России Владимир Путин отреагировал на ставший знаменитым разговор украинского лидера Владимира Зеленского с нацистами в поселке Золотое на оккупированной Луганщине.
Политика
Путин рассказал анекдот про бабушку
Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Футбол
Роналду показал свой костюм на Хэллоуин
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду показал свой наряд на Хэллоуин.
Политика
Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября.
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Здоровье
В ХМАО уничтожили партию рыбы из тюменской деревни Ачиры
В ХМАО уничтожили партию рыбы из озера Андреевское вблизи деревни Ачиры (Тюменская область), жители которой были госпитализированы с подозрением на редкую «гаффскую болезнь».
Общество
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
Политика
Зеленский пообещал ускорить подготовку Украины к членству в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ускорить подготовку своей страны к членству в НАТО.
Политика
Путин объяснил ситуацию в здравоохранении проблемами в Конституции
Президент РФ Владимир Путин считает системные проблемы в сфере здравоохранения результатом «разрыва» муниципального и государственного уровней, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну кофейного стакана в «Игре престолов»
Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в саге Эмилия Кларк рассказала, как стаканчик появился там.
Происшествия
В Волгограде женщина бросила грудную дочь у поликлиники
Женщина оставила свою грудную дочь в коляске возле поликлиники в Волгограде, в отношении матери возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Экономика
ЦБ: долговая нагрузка на россиян достигла максимальных показателей
Совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ по состоянию на 1 октября 2019 года вырос до 10,6 процента.
Здоровье
Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно
Говоря об экономической выгоде, ученые настаивают на том, что раздача бесплатных лекарств по рецепту поможет снизить смертность, улучшит качество и доступность лечения, снизит уровня бедности, что позволит достигнуть показателей национальный проектов «Здравоохранение» и «Демография».
Политика
Закрылось посольство Израиля в России
Закрываются посольства по всему миру. Из-за забастовок отказалось работать посольство на Украине.
Происшествия
В Ярославле дети в детском саду избили девочку
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Спорт
Спортсмены из стран ЕАЭС перестанут считаться легионерами в России
Ранее суд ЕАЭС вынес заключение о недопустимости количественных ограничений на участие спортсменов, являющихся гражданами государств Союза, в национальных спортивных соревнованиях.