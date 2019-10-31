Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».

Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса

Политика В НАТО заявили о невозможности нормальной работы с Россией Представители НАТО по итогам заседания комиссии НАТО-Украина, состоявшемся в Киеве, заявили, что не видят в настоящее время возможности для нормальной работы с Россией, пока она не изменит свое поведение на мировой арене.

Политика Путин прокомментировал разговор Зеленского с нацистами на Донбассе Президент России Владимир Путин отреагировал на ставший знаменитым разговор украинского лидера Владимира Зеленского с нацистами в поселке Золотое на оккупированной Луганщине.

Политика Путин рассказал анекдот про бабушку Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.

Здоровье В ХМАО уничтожили партию рыбы из тюменской деревни Ачиры В ХМАО уничтожили партию рыбы из озера Андреевское вблизи деревни Ачиры (Тюменская область), жители которой были госпитализированы с подозрением на редкую «гаффскую болезнь».

Политика Путин объяснил ситуацию в здравоохранении проблемами в Конституции Президент РФ Владимир Путин считает системные проблемы в сфере здравоохранения результатом «разрыва» муниципального и государственного уровней, передает РИА Новости.

Происшествия В Волгограде женщина бросила грудную дочь у поликлиники Женщина оставила свою грудную дочь в коляске возле поликлиники в Волгограде, в отношении матери возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.