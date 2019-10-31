Экономика
РБКЭкономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса
Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
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с чего всё началось
«Будет непросто предложить нового президента»: предсказавший протесты экономист назвал два сценария для России до 2024 года
По мнению Дмитриева, в следующем году в России сложится уникальная ситуация — в то время как мировой экономике гарантировано торможение, России гарантирован рост.Forbesвчера в 02:46
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Предсказавший протесты в 2011-м экономист назвал два сценария для России до 2024 года
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:39
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Общество
С 1 ноября жизнь жителей России изменится
Первого ноября начнет действовать закон о суверенном интернете.
RuNews24.ru вчера в 02:47
Политика
Захарова заявила о попытках НАТО обострить ситуацию на Украине
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что НАТО работает не на примирение, а на обострение ситуации на Украине.
RT на русском 06:51
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
Зимние месяцы в целом на территории РФ по температуре будут преимущественно около и выше нормы, россиян ждет "розовая зима", сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Интерфакс 06:38
Общество
Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину
Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Lenta.ru вчера в 08:32
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые за два месяца появился на публике.
News.ru 06:13
Политика
В Киеве заявили о планах потребовать репарации с России за Донбасс
Ранее, 30 октября, первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов оценил стоимость восстановления подконтрольной Киеву территории Донбасса в €372 млн.
РБК 06:07
Транспорт
Строить автотрассу Москва-Казань начнут в 2020 году
Строительство скоростной платной автотрассы Москва-Казань начнется с 2020 года, новая дорога будет полностью готова к 2027 году, сообщил вице-премьер РФ Максим Акимов.
РИА Новости 04:09
Политика
Россия подсчитала объемы тайно вывозимой США из Сирии нефти
26 октября российское Минобороны показало снимки космической разведки, доказывающие, что США после разгрома террористов ИГ добывали и вывозили из Сирии нефть.
Lenta.ru 07:56
Здоровье
Скалецкая заявила, что в украинские регионы отправлены 7 млн вакцин от дифтерии
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая заявила, что все областные органы здравоохранения снабжены вакцинами от дифтерии.
Украина.ру 07:43
Происшествия
Воспитательницы пытались помешать убийце ребенка в Нарьян-Маре
Две воспитательницы детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре пытались помешать убийце шестилетнего ребенка.
Lenta.ru 06:19
Происшествия
На Ямале подростки обвинили инвалида в изнасиловании и жестоко избили
На Ямале подростки жестоко избили инвалида, обвинив его в изнасиловании.
РЕН ТВ 06:31
Экономика
Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%
Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК 04:26
ЖКХ
Россиянам предложили не платить за некачественные услуги ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение с просьбой разрешить россиянам не оплачивать некачественные коммунальные услуги.
Газета.Ru вчера в 21:04
Футбол
Рахимов ответил на слова Адиева о своей работе в «Ахмате»
Бывший главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в интервью «СЭ» ответил на слова Магомеда Адиева.
Спорт-Экспресс вчера в 17:17
Футбол
Состав сборной России объявят 5 ноября
5 ноября тренерский штаб сборной России по футболу планирует объявить состав команды на игры отборочного раунда Евро-2020, сообщает ТАСС.
ProstoProSport 06:11
Происшествия
СК отрабатывает связь убийства экс-мэра Киселевска с налетами в Белово
Следователи отрабатывают возможную связь преступления в отношении бывшего мера Киселевска Сергея Лаврентьева с разбойными нападениями на предпринимателей в соседнем городе Белово, где работал один из налетчиков.
Российская газета 07:46
Единоборства
Названы гонорары Ковалева и Альвареса
ProstoProSport 05:54
Экономика
Минфин объяснил изменение условий налогообложения богатых россиян
Об изменении условий налогообложения богатых россиян стало известно в начале октября.
Коммерсантъ вчера в 19:50
Общество
Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде
Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.
РБК 05:37
Общество
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Известия 06:13
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Хоккей
Дубль Ткачука принес «Калгари» победу над «Нэшвиллом»
Калгари выиграл у Нэшвилла (6:5 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой признан форвард огоньков Мэттью Ткачук.
Советский спорт вчера в 23:59
Экономика
Российский производитель микросхем «Ангстрем-Т» обанкротился
На заводе «Ангстрем-Т» освоена технология Trench MOSFET Основная часть суммы была получена у «ВЭБ.РФ» в форме кредита под 8,5% годовых на строительство полупроводникового производства, рассчитанного на выпуск продукции по нормам 110 и 130 нм.
iXBT.com вчера в 03:47
Политика
Рада обратилась к США с просьбой по поводу полка «Азов»
Верховная рада Украины призвала конгресс США провести тщательное расследование в отношении полка «Азов» перед тем, как включать его в список террористических организаций.
RT на русском 05:53
Политика
Суд в Гааге отклонил ходатайство Украины по делу о скифском золоте
Апелляционный суд Гааги отклонил ходатайство украинской стороны об отводе судьи апелляционного суда Амстердама, рассматривающего дело о коллекции скифского золота, сообщается в решении на сайте суда.
РИА Новости 06:01
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин признал незаконное происхождение 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в мошенничестве и взяточничестве, признал незаконными почти 6 млрд рублей, заявленные к изъятию в иске Генеральной прокуратуры, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:43
Кино
HBO анонсировал приквел «Игры престолов»
Телеканал HBO рассказал о грядущем приквеле популярнейшего сериала "Игра престолов". Новый проект получит название "Дом дракона".
Народные новости 30 октября в 02:02
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Актуальные Новости 30 октября в 10:24