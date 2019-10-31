Экономика
РБКЭкономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса
Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
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с чего всё началось
«Будет непросто предложить нового президента»: предсказавший протесты экономист назвал два сценария для России до 2024 года
По мнению Дмитриева, в следующем году в России сложится уникальная ситуация — в то время как мировой экономике гарантировано торможение, России гарантирован рост.Forbes02:46
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Футбол
Каррера претендует на пост главного тренера «Удинезе»
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом в истории США
Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
Кино
Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»
Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.
Экономика
Власти РФ вымаривают страну денежным голодом – Михаил Делягин
Закономерный результат политики российского государства состоит в том, что большинство граждан России не могут позволить себе ипотечный кредит, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Политика
Закон о «суверенном Рунете» вступил в силу в России
С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
Политика
Кремль опроверг проведение встречи в «нормандском формате» 15 ноября
Кремль опроверг проведение встречи в «нормандском формате» 15 ноября. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Захарова оценила призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бессмысленным призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине.
Политика
Помпео назвал Компартию Китая угрозой США
Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Коммунистическую партию Китая (КПК) в желании заполучить мировое господство и призвал Вашингтон противостоять Пекину.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова уходит из «Уральских пельменей»
Участница юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова объявила о своём уходе.
Армия и оружие
Зеленский расширил полномочия украинских силовиков в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский ввел на подконтрольной территории Донбасса «желтый» режим, который расширяет полномочия украинских силовиков Об этом в среду заявил штаб Операции Объединенных Сил.
Космос
Платное ТВ не заметило обязательную «цифру»?
По оценкам экспертов, в регионах с аналога на цифру в среднем переходит всего 1,5-2% абонентов: все остальные давно подключены к цифровому эфирному или платному ТВ.
Политика
В Конгрессе США одобрили резолюцию против включения России в G7
Комитет Палаты представителей по иностранным делам Конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах «большой семерки».
Авто
Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения получит новый турбодизель V6 и гибридную силовую установку.
Наука
На Земле впервые обнаружены водоемы, которые не подходят для жизни
Расположенные в Восточно-Африканской рифтовой долине солевые озера наполнены столь соленой и кислой водой, что не подходят даже для архей, которые способны жить в самой экстремальной среде.
Политика
Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.
Футбол
«Спартак» выбил «Ростов» из Кубка России и сыграет с ЦСКА
«Спартак» победил «Ростов» (2:1) в матче 1/8 финала Олимп Кубка России и прошел в следующий раунд.
Культура
«Первый канал» ответил Светлакову на заявление о цензуре
Происшествия
В Петербурге прошла панихида по жертвам крушения А321 над Синаем
Гаджеты
Корпорация Apple купила бренд у компании из Зеленограда
Корпорация Apple купила торговую марку российской группы компаний ISBC, под которой она выпускала гаджеты с RFID-метками.
Происшествия
Машина вспыхнула при ДТП в пригороде Южно-Сахалинска
При ДТП в пригороде Южно-Сахалинска загорелся автомобиль. Это произошло сегодня утром, 1 ноября.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору стеклоомывающей жидкости
В связи с приближением сезона устойчиво отрицательных температур воздуха Управление Роспотребнадзора по Псковской рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости.
Политика
США ввели новые санкции против Ирана
США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
Футбол
Клоун на плечах клоуна. Роналду показал свой костюм на Хэллоуин
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в купальнике
На снимке Сальма Хайек, облачившись в красно-розовый купальник, сидит на траве.
Авто
Nissan прогнозирует падение спроса на кроссоверы
Nissan прогнозирует падение спроса на кроссоверы.
Экономика
«Проект» оценил состояние племянника Путина в 1,25 млрд долларов
51-летний Михаил Шеломов, сын двоюродной сестры президента Владимира Путина, владеет состоянием на 1,2 миллиарда долларов, утверждает «Проект».
Культура
На ТНТ показали пародию на Владимира Соловьева
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова показала маленького сына от Тимати на видео
Анастасия Решетова на видео показала поклонникам своего маленького сына от рэп-исполнителя Тимати.