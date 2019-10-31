Экономика
РБКЭкономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса
Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
«Будет непросто предложить нового президента»: предсказавший протесты экономист назвал два сценария для России до 2024 года
После президентских выборов 2018 года Дмитриев и его коллеги также зафиксировали изменения в настроениях россиян, которые привели к окончанию «крымского консенсуса» и нарастанию недовольства властями. Проявлениями этого можно считать протесты в Москве и регионах.Forbesвчера в 02:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Предсказавший протесты в 2011-м экономист назвал два сценария для России до 2024 года
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:39
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 07:01, Вашингтон
Политика
Дональд Трамп переехал из Нью-Йорка во Флориду
Трамп отметил, что ему пришлось это сделать из-за плохого отношения к нему политиков Нью-Йорка.
Gazeta.SPb 03:32
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Происшествия
Момент убийства бывшего мэра Киселевска попал на видео
Вечерняя Москва 05:29
Происшествия
Воспитательницы пытались помешать убийце ребенка в Нарьян-Маре
Две воспитательницы детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре пытались помешать убийце шестилетнего ребенка.
Lenta.ru 06:19
Общество
Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве
Интерфакс вчера в 02:01
Наука
Кардиологи выяснили, как сердце предупреждает о развитии рака
Дни24 вчера в 01:28
Происшествия
В Красноярском крае полицейского подозревают в изнасиловании
Полицейский из Богучанского района Красноярского края подозревается в насильственных действиях сексуального характера, сообщает пресс-службе регионального главка СК.
РИА Новости 04:08
Политика
МИД счел невозможным договориться с США по ядерным ракетам в срок
России и США не удастся вовремя выработать новый договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) до того, как в 2021 году истечет срок действия действующего СНВ-3.
РБК 04:52
Происшествия
Голунов пришёл в суд в бронежилете
Ранее следователь сообщил, что материалы по делу Голунова засекречены. Следующее заседание суда по делу журналиста состоится 11 ноября.
RT на русском 05:21
Здоровье
Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
ТВ Центр 30 октября в 14:38
Технологии
В России начал работу видеосервис Apple
Rambler News Service 06:20
Общество
Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде
Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.
РБК 05:37
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике
Снимки с Чернышевым появились в Instagram. По признанию пришедших на спектакль зрителей, фигурист держался молодцом.
Телепрограмма 04:03
Фигурное катание
Загитова отправилась во Францию на этап Гран-при
Российская фигуристка Алина Загитова вылетела на этап Гран-при во Францию.
Матч ТВ 30 октября в 04:02
Армия и оружие
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 04:59
Политика
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
После завершения конфликта в Донбассе Россия должна выплатить Киеву "репарации" на восстановление региона, заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в эфире телеканала "1+1".
РИА Новости 04:27
Хоккей
«Калгари» прервал победную серию «Нэшвилла»
Победная серия «Предаторз» прервалась на отметке в 4 матча.
Sport24.ru вчера в 22:54
Политика
Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru вчера в 12:46
Политика
Трамп отреагировал на принятие резолюции о процедуре импичмента
Стало известно и реакции президента США Дональдп Трампа на решение палаты представителей конгресса США принять резолюции о начале процедуры импичмента.
Pravda.Ru 01:38
Авто
Составлен рейтинг автомобилей по скорости потери начальной стоимости
SpeedMe вчера в 01:11
Политика
Су-34 отбуксировали из Бутурлиновки в Воронеж на колесах как машину
Минобороны России буксирует аварийные многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 из Бутурлиновки (Воронежская область) в Воронеж на собственных шасси этих самолетов, не используя для таких целей специальный транспорт, пишет The Aviationist.
Lenta.ru вчера в 08:32
Общество
Вильфанд рассказал о двух новых временах года
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о двух новых временах года.
Газета.Ru 06:14
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
RT на русском 30 октября в 15:12
Общество
В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра
В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.
Телеканал RTVI вчера в 04:38
Политика
Москва ответила на призыв НАТО передать Крым Украине
Требование НАТО и Киева передать Крым Украине, изложенное в заявлении по итогам двустороннего заседания, является вторжением в суверенную политику РФ – подчеркнул член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.
Газета.Ru вчера в 17:07
Кино
Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости вчера в 03:01