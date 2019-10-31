Экономика
РБКЭкономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса
Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
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с чего всё началось
«Будет непросто предложить нового президента»: предсказавший протесты экономист назвал два сценария для России до 2024 года
По мнению Дмитриева, в следующем году в России сложится уникальная ситуация — в то время как мировой экономике гарантировано торможение, России гарантирован рост.Forbes02:46
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Общество
Вероника Скворцова заявила о рекордном уровне продолжительности жизни
Министр уточнила, что средняя продолжительность жизни граждан Российской Федерации за девять месяцев текущего 2019 года составила 73,5 года - за счет "дополнительного спасения 31 тысячи жизней".
Армия и оружие
Пентагон показал кадры операции по ликвидации аль-Багдади
Командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи продемонстрировал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади.
Футбол
«Спартак» дожал «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России
В рамках 1/8 финала Кубка России московский "Спартак" переиграл "Ростов" и вышел в четвертьфинал турнира.
Здоровье
Диетологи рассказали о пользе тыквы для здоровья 80% россиян
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
Шоу-бизнес
Михалкова ушла из «Уральских пельменей»
36-летняя участница шоу "Уральские пельмени", актриса и телеведущая Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива.
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забил лакросс-гол
Первый гол в официальном твиттере НХЛ отметили как лучший момент дня. Россиянин поднял шайбу на крюк за воротами и занёс её за ленточку.
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
Политика
Корвет «Гремящий» могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
Как подчёркивал Путин, гиперзвуковая ракета, скорость полёта которой составляет около 9 Махов, а дальность — более 1 тыс. км, способна поражать как морские, так и наземные цели.
Происшествия
Вологжанин зарезал гостя во время застолья
По версии следствия, во вторник, 29 октября, у себя дома в селе Молочном хозяин жилья во время застолья поссорился с гостем, который по возрасту годился ему в сыновья, взял нож и зарезал его.
Экономика
Расходы на Госдуму и Совет Федерации резко увеличат
В ближайшие два года расходы на содержание Государственной Думы и Совета Федерации серьезно возрастут.
Здоровье
Врачи перечислили продукты, которые нельзя повторно разогревать
Не рекомендуется повторно разогревать и мясо, так как данный белковый продукт становится тяжелой пищей для организма.
Наука
Ученые назвали причину тяги к алкоголю
Политика
Палата представителей конгресса одобрила процедуру импичмента Трампу
По версии американской администрации, резолюция как раз доказывает незаконность начала процедуры импичмента в отношении Трампа.
Происшествия
В Екатеринбурге сообщили о бомбе на борту самолета
В Екатеринбурге правоохранительные органы в проверяют информацию о взрывном устройстве, якобы заложенном на борту пассажирского самолета Екатеринбург — Сургут, Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз
Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Общество
ФСБ и ФНС изымают документы в клининговых компаниях шести регионов
Спецоперация готовилась ФНС и ФСБ в течение нескольких месяцев в полностью закрытом режиме.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
Общество
Счетная палата обнаружила вывод средств на поддержку кино в офшоры
Система государственной поддержки отечественного кино является непрозрачной, из-за этого субсидии на создание фильмов уходят в офшорные компании, говорится в бюллетене Счетной палаты.
Кино
Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»
Актриса Эмилия Кларк на американском вечернем шоу у Джимми Фэллона рассказала, кто виноват в стаканчике кофе, появившемся в одном из эпизодов финального сезона сериала "Игра престолов".
Шоу-бизнес
Дочь Успенской перенесла новую операцию и впала в депрессию
Политика
Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»
Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
Гаджеты
Microsoft перепутала обновления для пользователей
Компания Microsoft распространила обновление Windows 10, однако ошиблась с адресатами.
Гаджеты
В сети появились первые фотографии раскладной Motorola RAZR
Издание The Wall Street Journal ранее предполагало, что стоимость Motorola RAZR составит 1,5 тысячи долларов.
Армия и оружие
Главком ВМФ рассказал о строительстве уникальных военных кораблей
Главком ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал в интервью газете "Красная звезда" о строительстве кораблей для российского флота.
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.