По мнению Дмитриева, в следующем году в России сложится уникальная ситуация — в то время как мировой экономике гарантировано торможение, России гарантирован рост.

с чего всё началось

Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».

Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса

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