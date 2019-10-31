Экономика

РБКРБКЭкономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса

Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
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с чего всё началось

«Будет непросто предложить нового президента»: предсказавший протесты экономист назвал два сценария для России до 2024 года

По мнению Дмитриева, в следующем году в России сложится уникальная ситуация — в то время как мировой экономике гарантировано торможение, России гарантирован рост.
Forbes02:46

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«Будет непросто предложить нового президента»: предсказавший протесты экономист назвал два сценария для России до 2024 года

Forbes02:46

Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса

РБК09:34

Предсказавший протесты в 2011-м экономист назвал два сценария для России до 2024 года

БИЗНЕС Online03:39

Экономист назвал два сценария для России в случае нового мирового кризиса

News.ru10:23

Минфин РФ упрекнули в создании «очень опасной ситуации»

Росбалт12:04

Названы два возможных сценария выхода России из мирового кризиса

Капитал страны10:30
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 12:33, Вашингтон
Происшествия

Мужчина зарезал ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре

Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
News.ru 09:20
Хоккей

«Автомобилист» в овертайме обыграл «Барыс»

Спорт-Экспресс 11:57
Экономика

Россия достроит начатый СССР в 1979 году сталелитейный завод в Нигерии

На строительство завода мощностью 3 млн т в год, начатое еще в 1979 году при содействии Советского Союза, было направлено $8 млрд.
РБК 12:20
Политика

Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампу

Зачем демократы представили резолюцию Трамп отказался сотрудничать с расследованием, сославшись на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей.
РБК 11:50
Общество

В Нью-Йорке запретят продажу фуа-гра

Городской совет Нью-Йорка принял закон о запрете на продажу фуа-гра с 2022 года, сообщает телеканал CNN.
Интерфакс 10:51
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Общество

Путин назвал недостаточной поддержку первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин заявил, что средств, в настоящее время выделяемых на поддержку первичного звена здравоохранения, недостаточно.
RT на русском 06:42
Политика

Путин прибыл в Венгрию с официальным визитом

News.ru вчера в 09:27
Политика

В НАТО заявили о невозможности конструктивной работы с Россией

НАТО отвергает возможность конструктивной работы с Россией, пока страна не изменит свое поведение на мировой арене.
Дождь 11:03
Здоровье

Минздрав выявил сокращение числа врачей в 54 регионах

В 54 российских регионах в этом году сократилось число врачей.
Lenta.ru 02:43
Армия и оружие

«Исламское государство» выбрало нового лидера после гибели аль-Багдади

РБК 12:15
Происшествия

В Ярославле дети в детском саду избили девочку

Весьма 29 октября в 16:06
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз

Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Вокруг ТВ 04:47
Авто

Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser

Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения получит новый турбодизель V6 и гибридную силовую установку.
Автоновости дня 29 октября в 08:23
Армия и оружие

Под Петровским ВСУ ликвидировали двух украинских нацистов

ИА Новороссия 09:29
Происшествия

Первый вернувшийся в Россию беглый олигарх получил срок

Lenta.ru 11:48
Экономика

Россиянам разъяснили новую пенсионную систему

Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Lenta.ru 29 октября в 06:13
Общество

Счетная палата выявила выводы денег на господдержку кино в офшоры

Счетная палата России нашла недостатки в системе государственной поддержки отечественного кинематографа, сообщает РБК со ссылкой на отчет ведомства.
Моя Москва.онлайн 04:08
Политика

Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября.
Известия 09:46
Армия и оружие

Российскими военными развернуты «Подсолнухи»

Inc-news.ru вчера в 07:53
Общество

Call of Duty: Modern Warfare – самая продаваемая игра года

Cyber.sports.ru вчера в 09:23
Общество

Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября

В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
RT на русском 03:26
Автоспорт

Формула-1 показала, как будут выглядеть болиды в 2021 году

На пресс-конференции в Остине руководство Формулы-1 показало журналистам модель болида, сконструированную в соответствии с новым техническим регламентом, который должен вступить в силу с 2021 года.
Чемпионат 12:05
Происшествия

Появилась новая версия гибели солдата в российской воинской части

Lenta.ru 12:30
Армия и оружие

Главком ВМФ рассказал о строительстве уникальных военных кораблей

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал в интервью газете "Красная звезда" о строительстве кораблей для российского флота.
РИА Новости вчера в 01:58
Экономика

ЦБ: долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

Показатель долговой нагрузки россиян по необеспеченным кредитам на 1 октября 2019 года тоже обновил максимум и достиг 8,9%. Как отмечается, это самый высокий процент с января 2015 года.
Газета.Ru 12:14
Политика

В Санкт-Петербурге обнародовали характеристику КГБ на Путина

Известия 02:13
Политика

Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»

Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 06:25
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Газета.Ru вчера в 07:36
Общество

Компании Пригожина выплатят компенсации детям, отравившимся в детсадах

Компании Пригожина выплатят компенсации детям, отравившимся в детсадах Мещанский районный суд Москвы признал виновными компании бизнесмена Евгения Пригожина «Конкорд» и «Вито-1» в отравлении детей в московских детсадах в декабре 2018 года и обязал их выплатить компенсацию морального вреда пострадавшим в размере 245 тысяч рублей, то есть по 10-15 тысяч на каждого.
Russian Deadline 11:01
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Михаил Эгонович Дмитриев
Российский учёный
Российский учёный-экономист, в прошлом - государственный деятель, депутат Верховного Совета РФ, первый заместитель министра экономического развития и торговли России. Член научного совета Московского центра Карнеги. С 2005 по 2014 - президент Центра стратегических разработок.
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