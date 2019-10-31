После президентских выборов 2018 года Дмитриев и его коллеги также зафиксировали изменения в настроениях россиян, которые привели к окончанию «крымского консенсуса» и нарастанию недовольства властями. Проявлениями этого можно считать протесты в Москве и регионах.

с чего всё началось

Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».

Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса

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