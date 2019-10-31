Экономика
РБКЭкономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса
Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
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с чего всё началось
«Будет непросто предложить нового президента»: предсказавший протесты экономист назвал два сценария для России до 2024 года
После президентских выборов 2018 года Дмитриев и его коллеги также зафиксировали изменения в настроениях россиян, которые привели к окончанию «крымского консенсуса» и нарастанию недовольства властями. Проявлениями этого можно считать протесты в Москве и регионах.Forbesвчера в 02:46
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Предсказавший протесты в 2011-м экономист назвал два сценария для России до 2024 года
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:39
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Происшествия
Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Транспорт
Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров
Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
Авто
Рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 7%
Аналитики подсчитали, что в период с января по сентябрь текущего года объем рынка люксовых автомобилей с пробегом в России составил 1 474 единицы, что на 6,9% выше результата годичной давности.
Технологии
В России начал работу видеосервис Apple
Политика
МИД России заявил о нехватке времени для выработки нового договора СНВ
Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев заявил, что за время, оставшееся до окончания срока действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3), не получится разработать новый документ.
Политика
Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса
Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом
Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) завершила процесс отвода своих сил на линии соприкосновения в Золотом.
Политика
Названы имена руководителей расстрелов на Майдане
Как рассказал Горошинский, грузинские снайперы готовы давать интервью и сниматься в документальных программах несмотря на то, что им грозит ответственность по уголовной статье, из-за боязни за собственную жизнь.
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска
Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.
Происшествия
В Красноярском крае полицейского подозревают в изнасиловании
В региональном главке МВД сообщили, что в данный момент сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей, проводится проверка, после которой полицейский будет уволен за поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника полиции.
Происшествия
Задержан криминальный лидер Ульяновской области
Сотрудники полиции задержали в Ульяновской области 39-летнего Романа Халимонова, известного в криминальных кругах как Рома Попенок.
Здоровье
Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно
Говоря об экономической выгоде, ученые настаивают на том, что раздача бесплатных лекарств по рецепту поможет снизить смертность, улучшит качество и доступность лечения, снизит уровня бедности, что позволит достигнуть показателей национальный проектов «Здравоохранение» и «Демография».
Общество
Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике
Снимки с Чернышевым появились в Instagram. По признанию пришедших на спектакль зрителей, фигурист держался молодцом.
Единоборства
Исаев нокаутировал Гольцова и вышел в финал Гран-при PFL
Армия и оружие
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
Авто
Начались продажи обновленной Hyundai Solaris
Компания Hyundai объявила старт продаж обновленного седана Hyundai Solaris/Verna.
Футбол
В Самаре 4 ноября перекроют часть Московского шоссе
В следующий понедельник, 4 ноября, в Кировском районе Самары перекроют несколько дорог.
Гаджеты
Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото
Внешний вид гибкого Motorola Razr напоминает легендарный телефон-раскладушку Razr V3, вышедший в 2004 году.
Кино
Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом
Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Происшествия
Голунов пришёл в суд в бронежилете
Происшествия
Во Владимирской области загорелся торговый центр
Экономика
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Общество
Суд отказался брать подписку о невыезде с Серебренникова
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.