Экономика

РБКРБКЭкономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса

Новый мировой кризис придет из США, непрерывно растущая экономика которых рано или поздно «перегорит», как выработавшая свой срок лампочка, после этого кризис перекинется в Китай, а экономика Европы уже «на ладан дышит».
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с чего всё началось

«Будет непросто предложить нового президента»: предсказавший протесты экономист назвал два сценария для России до 2024 года

После президентских выборов 2018 года Дмитриев и его коллеги также зафиксировали изменения в настроениях россиян, которые привели к окончанию «крымского консенсуса» и нарастанию недовольства властями. Проявлениями этого можно считать протесты в Москве и регионах.
Forbesвчера в 02:46

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Экономист назвал два сценария выхода России из нового мирового кризиса

РБКвчера в 09:34

Экономист назвал два сценария для России в случае нового мирового кризиса

News.ruвчера в 10:23

Предсказавший протесты в 2011-м экономист назвал два сценария для России до 2024 года

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:39

Минфин РФ упрекнули в создании «очень опасной ситуации»

Росбалтвчера в 12:04

Названы два возможных сценария выхода России из мирового кризиса

Капитал странывчера в 10:30

Пенсионная реформа, протесты и мировой кризис. Что ждет Россию в будущем?

Красная веснавчера в 15:21

Эксперт: Российской экономике плевать на мировую рецессию

RuNews24.ruвчера в 14:38
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Происшествия

Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Газета.Ru 06:04
Транспорт

Минтранс разработал ПДД для электросамокатов, моноколес и гироскутеров

Министерство транспорта подготовило поправки в Правила дорожного движения (ПДД), согласно которым появляется новый термин — средства индивидуальной мобильности (СИМ).
РБК вчера в 16:20
Авто

Рынок люксовых автомобилей с пробегом в России вырос на 7%

Аналитики подсчитали, что в период с января по сентябрь текущего года объем рынка люксовых автомобилей с пробегом в России составил 1 474 единицы, что на 6,9% выше результата годичной давности.
SpeedMe 02:25
Технологии

В России начал работу видеосервис Apple

Rambler News Service 06:20
Политика

МИД России заявил о нехватке времени для выработки нового договора СНВ

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев заявил, что за время, оставшееся до окончания срока действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3), не получится разработать новый документ.
Известия 04:43
Армия и оружие

Россия и Турция начали совместное патрулирование в Сирии

ТАСС 05:48
Политика

Украина намерена обязать Россию платить за восстановление Донбасса

Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации, заявил украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий.
RT на русском 04:31
Армия и оружие

В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом

Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) завершила процесс отвода своих сил на линии соприкосновения в Золотом.
Известия 06:14
Политика

Названы имена руководителей расстрелов на Майдане

Как рассказал Горошинский, грузинские снайперы готовы давать интервью и сниматься в документальных программах несмотря на то, что им грозит ответственность по уголовной статье, из-за боязни за собственную жизнь.
Московский Комсомолец 05:07
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства экс-мэра Киселевска

Оперативное видео с места убийства экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева опубликовал 1 ноября Следственный комитет России.
REGNUM 02:27
Происшествия

В Красноярском крае полицейского подозревают в изнасиловании

В региональном главке МВД сообщили, что в данный момент сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей, проводится проверка, после которой полицейский будет уволен за поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника полиции.
РИА Новости 04:08
Происшествия

Задержан криминальный лидер Ульяновской области

Сотрудники полиции задержали в Ульяновской области 39-летнего Романа Халимонова, известного в криминальных кругах как Рома Попенок.
Москва 24 06:03
Здоровье

Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно

Говоря об экономической выгоде, ученые настаивают на том, что раздача бесплатных лекарств по рецепту поможет снизить смертность, улучшит качество и доступность лечения, снизит уровня бедности, что позволит достигнуть показателей национальный проектов «Здравоохранение» и «Демография».
URA.Ru 29 октября в 21:46
Общество

Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве

Интерфакс вчера в 02:01
Происшествия

Расстрелявший сослуживцев в Забайкалье отказался обжаловать свой арест

РБК 06:14
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике

Снимки с Чернышевым появились в Instagram. По признанию пришедших на спектакль зрителей, фигурист держался молодцом.
Телепрограмма 04:03
Единоборства

Исаев нокаутировал Гольцова и вышел в финал Гран-при PFL

Sportbox.RU вчера в 23:55
Происшествия

Часть в Забайкалье, где тюменский срочник устроил бойню, расформируют

Накануне.Ru 06:16
Армия и оружие

Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади

Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 04:59
Авто

Начались продажи обновленной Hyundai Solaris

Компания Hyundai объявила старт продаж обновленного седана Hyundai Solaris/Verna.
Новые автомобили 30 октября в 02:44
Футбол

В Самаре 4 ноября перекроют часть Московского шоссе

В следующий понедельник, 4 ноября, в Кировском районе Самары перекроют несколько дорог.
КП - Самара 03:55
Гаджеты

Motorola Razr с гибким экраном показан на многочисленных фото

Внешний вид гибкого Motorola Razr напоминает легендарный телефон-раскладушку Razr V3, вышедший в 2004 году.
MobiDevices 04:53
Кино

Netflix опубликовал трейлер «Ведьмака» с Генри Кавиллом

Стриминговый сервис Netflix выпустил полноценный трейлер сериала «Ведьмак». Премьера сезона намечена на 20 декабря.
Gazeta.SPb вчера в 13:42
Происшествия

Голунов пришёл в суд в бронежилете

RT на русском 05:21
Происшествия

Во Владимирской области загорелся торговый центр

RT на русском 06:15
Экономика

Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Известия 06:13
Общество

Суд отказался брать подписку о невыезде с Серебренникова

RT на русском 04:46
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° 30 октября в 06:20
Армия и оружие

Армия США решила сменить калибр патронов из-за России

Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия вчера в 20:14
Происшествия

Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства

Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
BFM.ru вчера в 13:41
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Михаил Эгонович Дмитриев
Российский учёный
Российский учёный-экономист, в прошлом - государственный деятель, депутат Верховного Совета РФ, первый заместитель министра экономического развития и торговли России. Член научного совета Московского центра Карнеги. С 2005 по 2014 - президент Центра стратегических разработок.
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