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РБК

Экономист назвал главное последствие американских санкций для США

В 2019 году директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал доллар анахронизмом современной мировой экономики. Он посчитал "ненормальной" ситуацию, когда "США, ведя себя столь агрессивно и непредсказуемо, продолжают оставаться держателем основной резервной валюты".В источнике
РБК
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Экономика сегодня
С чего всё началось

Исследователь неравенства назвал главные последствия пандемии для мира

Первое изменение Пандемия коронавируса COVID-19 будет иметь три долгосрочных последствия для мировой экономики, рассказал в интервью РБК ведущий научный сотрудник Центра Стоуна по социально-экономическому неравенству Городского университета Нью-Йорка, профессор Лондонской школы экономики Бранко Миланович.
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