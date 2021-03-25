В 2019 году директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин назвал доллар анахронизмом современной мировой экономики. Он посчитал "ненормальной" ситуацию, когда "США, ведя себя столь агрессивно и непредсказуемо, продолжают оставаться держателем основной резервной валюты".

С чего всё началось Исследователь неравенства назвал главные последствия пандемии для мира Первое изменение Пандемия коронавируса COVID-19 будет иметь три долгосрочных последствия для мировой экономики, рассказал в интервью РБК ведущий научный сотрудник Центра Стоуна по социально-экономическому неравенству Городского университета Нью-Йорка, профессор Лондонской школы экономики Бранко Миланович. РБК 01:12