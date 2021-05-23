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Экономика

Экономист назвал главную причину волатильности биткоина

Резкие взлеты и падения стоимости биткоина, в отличие от фондового или валютного рынка, в основном зависят от громких новостей и настроения спекулянтов, они не связаны с фундаментальными факторами, хотя иногда динамика цен на разные активы совпадает, заявил РИА Новости президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.В источнике
РИА Новости
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С чего всё началось

Экономист назвал главную причину волатильности биткоина

Эксперт признал, что одни и те же опасения и события иногда могут влиять на разные рынки, как пандемия COVID-19, но главное здесь то, что создается некая эмоциональная атмосфера, которая движет котировки биткоина, занимающего основную часть по капитализации на рынке криптовалют.
РИА Новости01:20

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Экономист объяснил волатильность биткоина

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Российская газета03:05

Экономист назвал главную причину волатильности биткоина

РИА Новости01:20

Названа причина взлетов и падений биткоина

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Эксперт объяснил нестабильность биткоина эмоциями

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