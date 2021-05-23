"Волатильность, которая присуща криптоактивам, является их особенностью, потому что цена на них определяется прежде всего настроением криптоэнтузиастов, которое может быть подстегнуто отдельными влиятельными персонами", — сказал Романчук.

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С чего всё началось Экономист назвал главную причину волатильности биткоина Резкие взлеты и падения стоимости биткоина в основном зависят от громких новостей и настроения спекулянтов, рассказал РИА Новости президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук. РИА Новости вчера в 01:20