Экономист назвал главную причину волатильности биткоина
"Волатильность, которая присуща криптоактивам, является их особенностью, потому что цена на них определяется прежде всего настроением криптоэнтузиастов, которое может быть подстегнуто отдельными влиятельными персонами", — сказал Романчук.В источнике
С чего всё началось
Экономист назвал главную причину волатильности биткоина
Резкие взлеты и падения стоимости биткоина в основном зависят от громких новостей и настроения спекулянтов, рассказал РИА Новости президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.
РИА Новостивчера в 01:20