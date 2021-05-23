И такого же рода амплитуда возможна и в нынешних биткоинах, просто потому что в ценообразование не встроены стабилизаторы", - сказал Романчук. "Пока по объему проинвестированных денег в фондовый рынок и в криптоактивы прямой связи нет.

С чего всё началось Экономист назвал главную причину волатильности биткоина Эксперт признал, что одни и те же опасения и события иногда могут влиять на разные рынки, как пандемия COVID-19, но главное здесь то, что создается некая эмоциональная атмосфера, которая движет котировки биткоина, занимающего основную часть по капитализации на рынке криптовалют. РИА Новости 01:20