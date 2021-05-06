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Экономика

Экономист назвал находящиеся под угрозой обвала валюты

Рупия же за месяц потеряла более 5% стоимость относительно доллара. При этом остается риск дальнейшего падения валюты. Среди наиболее устойчивых валют Переславский выделил австралийский доллар.В источнике
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С чего всё началось

Названы страны, валюты которых находятся на грани обвала

Специально для "Российской газеты" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский назвал валюты, которые близки к краху и у которых есть хороший потенциал: - Начнем с главной резервной валюты.
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