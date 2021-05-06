Рупия же за месяц потеряла более 5% стоимость относительно доллара. При этом остается риск дальнейшего падения валюты. Среди наиболее устойчивых валют Переславский выделил австралийский доллар.

С чего всё началось Названы страны, валюты которых находятся на грани обвала Специально для "Российской газеты" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский назвал валюты, которые близки к краху и у которых есть хороший потенциал: - Начнем с главной резервной валюты. Российская газета вчера в 23:00