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Экономика

Экономист назвал находящиеся под угрозой обвала валюты

Эксперт выразил мнение, что при росте заболевших турецкая лира может стоить 8,6 единиц за доллар. Рупия же за месяц потеряла более 5% стоимость относительно доллара. При этом остается риск дальнейшего падения валюты.В источнике
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Российская газета

С чего всё началось

Названы страны, валюты которых находятся на грани обвала

Специально для "Российской газеты" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский назвал валюты, которые близки к краху и у которых есть хороший потенциал: - Начнем с главной резервной валюты.
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Экономист оценил риск обвала рубля

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